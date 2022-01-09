Левандовски – спортсмен года в Польше

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски получил титул «Спортсмен года» в своей стране. Награда досталась ему в третий раз.
«Я очень надеюсь, что 2022 год будет изобиловать большим успехом польского спорта, который принесет вам – величайшим болельщикам в мире – много радости», – написал Левандовски.
- Поляк также номинирован приз лучшему игроку года от ФИФА.
- Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
- 24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыке за путевку на ЧМ-2022.
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Источник: инстаграм Роберта Левандовски