Левандовски – спортсмен года в Польше

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски получил титул «Спортсмен года» в своей стране. Награда досталась ему в третий раз.

«Я очень надеюсь, что 2022 год будет изобиловать большим успехом польского спорта, который принесет вам – величайшим болельщикам в мире – много радости», – написал Левандовски.

Поляк также номинирован приз лучшему игроку года от ФИФА.

Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».

24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыке за путевку на ЧМ-2022.