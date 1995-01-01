Левандовски – спортсмен года в Польше

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски получил титул «Спортсмен года» в своей стране. Награда досталась ему в третий раз.

«Я очень надеюсь, что 2022 год будет изобиловать большим успехом польского спорта, который принесет вам – величайшим болельщикам в мире – много радости», – написал Левандовски.