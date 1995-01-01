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    Левандовски – спортсмен года в Польше

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски получил титул «Спортсмен года» в своей стране. Награда досталась ему в третий раз.

    «Я очень надеюсь, что 2022 год будет изобиловать большим успехом польского спорта, который принесет вам – величайшим болельщикам в мире – много радости», – написал Левандовски.

    • Поляк также номинирован приз лучшему игроку года от ФИФА.
    • Левандовски в декабре занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
    • 24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыке за путевку на ЧМ-2022.

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    Источник: инстаграм Роберта Левандовски

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