Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону» (AS)

Аллегри принципиальный и властный тренер вряд ли уступит тем более сейчас когда у него дела в Юве идут плохо
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората хочет перейти в «Барселону».
29-летний футболист разочарован решением главного тренера Массимилиано Аллегри не отпускать его в каталонский клуб.
Испанец надеется, что до конца января ситуация изменится, и он сможет присоединиться к «Барсе». Для этого «Ювентус» должен найти ему замену.
- Мората – воспитанник «Реала».
- Права на него принадлежат «Атлетико».
- В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.