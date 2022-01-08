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    Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону» (AS)

    Форвард «Ювентуса» Альваро Мората хочет перейти в «Барселону».

    29-летний футболист разочарован решением главного тренера Массимилиано Аллегри не отпускать его в каталонский клуб.

    Испанец надеется, что до конца января ситуация изменится, и он сможет присоединиться к «Барсе». Для этого «Ювентус» должен найти ему замену.

    • Мората – воспитанник «Реала».
    • Права на него принадлежат «Атлетико».
    • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15603

      Garrincha58 10 секунд назад

      Аллегри принципиальный и властный тренер вряд ли уступит тем более сейчас когда у него дела в Юве идут плохо

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