Мората разочарован решением Аллегри не отпускать его в «Барселону» (AS)

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората хочет перейти в «Барселону».

29-летний футболист разочарован решением главного тренера Массимилиано Аллегри не отпускать его в каталонский клуб.

Испанец надеется, что до конца января ситуация изменится, и он сможет присоединиться к «Барсе». Для этого «Ювентус» должен найти ему замену.