Непомнящий: «Жаль болельщиков «Спартака» – вечные страдания»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями о нестабильности «Спартака».

– Что «Спартаку» мешает играть во внутреннем первенстве, как в Лиге Европы?

– В этой команде очень сложно что-то анализировать. «Спартак» есть «Спартак»! Он в нашем футболе, видимо, был создан для того, чтобы давать пищу для обсуждения, как журналистам, так и экспертам.

Например, попытаться как-то объяснить, отчего возникла такая чехарда с тренерами и так далее. Удивляться не приходится, сожалеть – да. Потенциал у красно-белых такой, что могли бы греметь в Европе.

Судя по тому, какой вклад акционеры вносят. Но жаль спартаковских болельщиков – вечные страдания! Однако без этого клуба было бы не интересно и скучно.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ по итогам 18 туров.

В Лиге Европы команда выиграла группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»