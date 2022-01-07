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  • Непомнящий: «Жаль болельщиков «Спартака» – вечные страдания»

Непомнящий: «Жаль болельщиков «Спартака» – вечные страдания»

7 января 2022, 14:15
26

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями о нестабильности «Спартака».

– Что «Спартаку» мешает играть во внутреннем первенстве, как в Лиге Европы?

– В этой команде очень сложно что-то анализировать. «Спартак» есть «Спартак»! Он в нашем футболе, видимо, был создан для того, чтобы давать пищу для обсуждения, как журналистам, так и экспертам.

Например, попытаться как-то объяснить, отчего возникла такая чехарда с тренерами и так далее. Удивляться не приходится, сожалеть – да. Потенциал у красно-белых такой, что могли бы греметь в Европе.

Судя по тому, какой вклад акционеры вносят. Но жаль спартаковских болельщиков – вечные страдания! Однако без этого клуба было бы не интересно и скучно.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ по итогам 18 туров.
  • В Лиге Европы команда выиграла группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1641555998
Я, болельщик Спартака, не нуждаюсь в твоей жалости, тренеришка. Я не испытываю никаких страданий, зная истинные причины положения в Спартаке и бутафорском чемпионате из-за ангажированности РФС. Всему свое время. Сила в правде !
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aaaaahhhh
1641560813
Сколько же вас "жалельщиков" не надо нас жалеть это наш клуб. сами разберемся.
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JTherry
1641561507
себя пожалей, Непомнящий...) вспомнит, кто-нибудь тебя, как тренера большой команды..? и не вспомнишь на трезвую голову, кого тренировал-то - Томь, Камерун, хз кого, даже из конюшни запашок был...
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zigbert
1641562882
Спартак клуб с яркой историей но так распорядилась судьба. Фанаты и болельщики Спартака наиболее требовательны к результатам команды. Любая неудача подвергается резкой критике. А сколько нелестных слов было по отношению к владельцу клуба? Отсюда и тренерская чехарда. Но все же хочется верить что лучшие времена у Спартака еще впереди. Надеемся и верим в команду. Вперед Спартак!
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portero
1641570661
Это не страдания, это любовь такая...
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paracetamol
1641587269
А мне не жаль, свини только для мясокомбината предназначены!
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Hektor 84
1641594609
Решил Непомнящий о себе напомнить и на Спартаке хапануть! Вдруг федун с федунихой позовут
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subbotaspartak
1641621949
Спартак - это Надежда! Спартак - это Гордость! Спартак - это Сила! К примеру: Зенит - это Санкт-Петербург.
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Plyash
1641637849
Страдания,я бы уточнил,не вечные,а при-Федуновские.И,не побоюсь этого слова,закончатся только с его исчезновением.К сожалению.
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