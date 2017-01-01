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    Непомнящий: «Жаль болельщиков «Спартака» – вечные страдания»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями о нестабильности «Спартака».

    – Что «Спартаку» мешает играть во внутреннем первенстве, как в Лиге Европы?

    – В этой команде очень сложно что-то анализировать. «Спартак» есть «Спартак»! Он в нашем футболе, видимо, был создан для того, чтобы давать пищу для обсуждения, как журналистам, так и экспертам.

    Например, попытаться как-то объяснить, отчего возникла такая чехарда с тренерами и так далее. Удивляться не приходится, сожалеть – да. Потенциал у красно-белых такой, что могли бы греметь в Европе.

    Судя по тому, какой вклад акционеры вносят. Но жаль спартаковских болельщиков – вечные страдания! Однако без этого клуба было бы не интересно и скучно.

    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ по итогам 18 туров.
    • В Лиге Европы команда выиграла группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

    Непомнящий: «Дзюба пока превосходит Сергеева. Его надо встроить в конструкцию»

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12241

      NewLife 6 минут назад

      Я, болельщик Спартака, не нуждаюсь в твоей жалости, тренеришка. Я не испытываю никаких страданий, зная истинные причины положения в Спартаке и бутафорском чемпионате из-за ангажированности РФС. Всему свое время. Сила в правде !

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