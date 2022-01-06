«Астон Вилла» договорилась с Коутиньо (Николо Скира)

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Астон Виллу».

Бирмингемский клуб уже договорился с самим футболистом.

Теперь «Вилла» и «Барса» пытаются согласовать формулу сделки. Сообщалось, что испанцы настаивают на аренде с обязательством выкупа, а англичане против такого варианта.