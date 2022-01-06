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    «Астон Вилла» договорилась с Коутиньо (Николо Скира)

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Астон Виллу».

    Бирмингемский клуб уже договорился с самим футболистом.

    Теперь «Вилла» и «Барса» пытаются согласовать формулу сделки. Сообщалось, что испанцы настаивают на аренде с обязательством выкупа, а англичане против такого варианта.

    • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    06.01.2022 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 53 минуты назад

      Надеюсь эта мыльная опера закончится. А почему не в Ньюкасл там больше денег и амбицый

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