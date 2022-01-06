«Астон Вилла» договорилась с Коутиньо (Николо Скира)

Надеюсь эта мыльная опера закончится. А почему не в Ньюкасл там больше денег и амбицый
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Астон Виллу».
Бирмингемский клуб уже договорился с самим футболистом.
Теперь «Вилла» и «Барса» пытаются согласовать формулу сделки. Сообщалось, что испанцы настаивают на аренде с обязательством выкупа, а англичане против такого варианта.
- Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.