Аллегри: «Мората остается в «Юве». На замену ему пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира»

Левандовски, Кейн, Холланд, Лукаку и Бензема, где я сомневаюсь, что кто-то бы захотел переходить в Юве
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората останется в туринском клубе. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.
«Мы поговорили. Я сообщил ему, что он останется, потому что на его замену нам нужно будет брать одного из 4-5 лучших нападающих мира.
Альваро остается. Вопрос закрыт», – сказал Аллегри.
- Морату хотела приобрести «Барселона».
- Клуб и игрок уже договорились о личном контракте.
- В этом сезоне испанец забил 5 голов в 18 матчах Серии А.