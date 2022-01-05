Аллегри: «Мората остается в «Юве». На замену ему пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората останется в туринском клубе. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.

«Мы поговорили. Я сообщил ему, что он останется, потому что на его замену нам нужно будет брать одного из 4-5 лучших нападающих мира.

Альваро остается. Вопрос закрыт», – сказал Аллегри.