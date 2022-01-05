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    Аллегри: «Мората остается в «Юве». На замену ему пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира»

    Форвард «Ювентуса» Альваро Мората останется в туринском клубе. Об этом сообщил главный тренер Массимилиано Аллегри.

    «Мы поговорили. Я сообщил ему, что он останется, потому что на его замену нам нужно будет брать одного из 4-5 лучших нападающих мира.

    Альваро остается. Вопрос закрыт», – сказал Аллегри.

    • Морату хотела приобрести «Барселона».
    • Клуб и игрок уже договорились о личном контракте.
    • В этом сезоне испанец забил 5 голов в 18 матчах Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13235

      Skull_Boy 1 час назад

      Левандовски, Кейн, Холланд, Лукаку и Бензема, где я сомневаюсь, что кто-то бы захотел переходить в Юве

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      Рейтинг: +91

      Fnatiik91 > Skull_Boy 49 минут назад

      у тебя много ошибок в словах - Левандовски, Кейн, Холланд, Лукаку и Бензема,

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      Рейтинг: +804

      КрымForever 1 час назад

      Мората даже в Серии А в пятерку лучших не входит, а тут - мира...

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      Рейтинг: +3945

      Бомбардиръ > КрымForever 1 час назад

      Ну, тренер польстил игроку, чтобы получилось уговорить его остаться)

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