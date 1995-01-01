«Антверпен» предлагал 5 миллионов за Черникова. «Краснодар» отказал («Чемпионат»)

Отказались от пяти? Хотели 5,2?))))
Или, как в "Кавказской пленнице" - хотели 5, но... КАЖДОМУ?)))
Испортили парню будущее.... козлы галицкие.
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог перейти в «Антверпен».
По информации «Чемпионата», бельгийский клуб предлагал 5 миллионов евро за 21-летнего опорника, однако «Краснодар» отказался отпускать воспитанника.
- «Антверпен» занимает 4-е место в чемпионате Бельгии.
- Черников провел 13 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.