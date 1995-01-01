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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Антверпен» предлагал 5 миллионов за Черникова. «Краснодар» отказал («Чемпионат»)

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог перейти в «Антверпен».

    По информации «Чемпионата», бельгийский клуб предлагал 5 миллионов евро за 21-летнего опорника, однако «Краснодар» отказался отпускать воспитанника.

    • «Антверпен» занимает 4-е место в чемпионате Бельгии.
    • Черников провел 13 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +649

      Soccerdealer63 1 час назад

      Отказались от пяти? Хотели 5,2?))))
      Или, как в "Кавказской пленнице" - хотели 5, но... КАЖДОМУ?)))
      Испортили парню будущее.... козлы галицкие.

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      Рейтинг: +590

      dragoon000320 2 часа назад

      Ну и дураки если это правда, для Черникова это бы была крутая возможность построить хорошую европейскую карьеру + в Антверпене играет некогда крутой опорник Раджа Наинголлан, Черников бы у него многому научился...

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      Рейтинг: +649

      Soccerdealer63 > dragoon000320 1 час назад

      Даже не важно с кем бы он играл там ВМЕСТЕ! Главное - ПРОТИВ КОГО! Это вам не РПЛ...+

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