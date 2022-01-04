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    «Спартак» поздравил Рассказова с 24-летием

    «Спартак» поздравил с днем рождения защитника Николая Рассказова. Ему исполнилось 24 года.

    «Поздравляем Николая с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на поле!» – написала пресс-служба «Спартака».

    • Рассказов провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    04.01.2022 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12715

      Cleaner 1 час назад

      Уже пора бы научиться понимать футбол. С Днюхой!

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