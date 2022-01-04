«Спартак» поздравил Рассказова с 24-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения защитника Николая Рассказова. Ему исполнилось 24 года.

«Поздравляем Николая с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на поле!» – написала пресс-служба «Спартака».

Рассказов провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года