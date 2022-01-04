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    «Поздравляем легенду с днeм рождения!» Сборная России – о 68-летии Романцева

    Сборная России поздравила с днем рождения бывшего тренера национальной команды Олега Романцева.

    «Олегу Ивановичу Романцеву – 68. Искренне поздравляем легенду с днeм рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – написала пресс-служба сборной в твиттере.

    • Романцев тренировал сборную с 1994 по 1996 и с 1998 по 2002-й год.

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    Источник: твиттер сборной России

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