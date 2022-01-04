«Поздравляем легенду с днeм рождения!» Сборная России – о 68-летии Романцева

Сборная России поздравила с днем рождения бывшего тренера национальной команды Олега Романцева.
«Олегу Ивановичу Романцеву – 68. Искренне поздравляем легенду с днeм рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – написала пресс-служба сборной в твиттере.
- Романцев тренировал сборную с 1994 по 1996 и с 1998 по 2002-й год.
Олегу Ивановичу Романцеву – 68Искренне поздравляем легенду с днeм рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/RBxonr4qvF— Сборная России (@TeamRussia) January 4, 2022