«Ньюкасл» уверен в подписании Триппьера. Трансфер оценивается в 25 миллионов

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер близок к переходу в «Ньюкасл».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в английском клубе уверены, что им удастся подписать 31-летнего футболиста. Сам игрок хочет продолжить карьеру в АПЛ.

«Ньюкасл» заплатит за Триппьера 25 миллионов фунтов. Стороны также обсудят бонусную часть соглашения.