«Ньюкасл» уверен в подписании Триппьера. Трансфер оценивается в 25 миллионов

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер близок к переходу в «Ньюкасл».
По информации журналиста Фабрицио Романо, в английском клубе уверены, что им удастся подписать 31-летнего футболиста. Сам игрок хочет продолжить карьеру в АПЛ.
«Ньюкасл» заплатит за Триппьера 25 миллионов фунтов. Стороны также обсудят бонусную часть соглашения.
- Контракт 31-летнего Триппьера с «Атлетико» действует до 2023 года.
- Он стоит 20 миллионов евро.
- В сезоне Примеры у Триппьера 14 матчей.
Источник: твиттер Фабрицио Романо