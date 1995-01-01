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    Газизов – о переходе Урунова и Кокорина в «Спартак»: «Меня обливали грязью, хотя не было ни копейки комиссии»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о критике в свой адрес из-за работы на аналогичном посту в «Спартаке».

    – Когда приходили в «Спартак» могли представить, что всe так обернeтся?

    – Я понимал, c кем я сталкиваюсь, уровень людей. Но что до такого дойдeт – нет. Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это всe.

    По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      Чехов на Садовой 33 минуты назад

      Ты гомно , нет сам гомно вонючей и гомнистее. Спор двух обделаных типов, кто там из них дермистее!?

      0
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      Рейтинг: +919

      SuperNils 36 минут назад

      Кто все эти люди из статьи?

      0
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      Рейтинг: +19669

      JTherry 52 минуты назад

      "Меня грязью обливали..."
      ...но у меня хорошая стиральная машина...) и ни копейки в нее не попало от трансферов - прям, святая провинциальная простота, которая хуже воровства...))

      1
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      Рейтинг: +922

      edw7777 1 час назад

      Ну это очень по-московски! Для низких людей любое враньё становится оружием

      0
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      Рейтинг: +12202

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, от Газика уже тошнит. Ну сколько можно? Слова, слова, слова, мы должны верить ?

      2
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      Рейтинг: +12706

      Cleaner 1 час назад

      Ни копейки? Верю! Были ЕВРО и ДОЛЛАРЫ!..)

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