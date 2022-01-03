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  • Газизов – о переходе Урунова и Кокорина в «Спартак»: «Меня обливали грязью, хотя не было ни копейки комиссии»

Газизов – о переходе Урунова и Кокорина в «Спартак»: «Меня обливали грязью, хотя не было ни копейки комиссии»

3 января 2022, 13:17
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о критике в свой адрес из-за работы на аналогичном посту в «Спартаке».

– Когда приходили в «Спартак» могли представить, что всe так обернeтся?

– Я понимал, c кем я сталкиваюсь, уровень людей. Но что до такого дойдeт – нет. Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это всe.

По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кокорин Александр Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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NewLife
1641207068
Бомбардир, от Газика уже тошнит. Ну сколько можно? Слова, слова, слова, мы должны верить ?
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edw7777
1641207410
Ну это очень по-московски! Для низких людей любое враньё становится оружием
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JTherry
1641208021
"Меня грязью обливали..." ...но у меня хорошая стиральная машина...) и ни копейки в нее не попало от трансферов - прям, святая провинциальная простота, которая хуже воровства...))
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SuperNils
1641208992
Кто все эти люди из статьи?
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Чехов на Садовой
1641209153
Ты гомно , нет сам гомно вонючей и гомнистее. Спор двух обделаных типов, кто там из них дермистее!?
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Томик
1641215158
Уже вообще не интересно кто там и сколько копеек получал. Решение суда дождемся и посмотрим кто где испражнялся.
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Hektor 84
1641220176
Задолбал уже со своим нытьем этот башкир работорговец
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