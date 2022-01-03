Газизов – о переходе Урунова и Кокорина в «Спартак»: «Меня обливали грязью, хотя не было ни копейки комиссии»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о критике в свой адрес из-за работы на аналогичном посту в «Спартаке».

– Когда приходили в «Спартак» могли представить, что всe так обернeтся?

– Я понимал, c кем я сталкиваюсь, уровень людей. Но что до такого дойдeт – нет. Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это всe.

По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Газизов – о разбирательстве с Федуном: «Хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать»