Норманна ограбили в Лондоне

Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн сообщил, что стал жертвой грабителей.

Неизвестные разбили стекло в его автомобиле и украли личные вещи.

«Меня ограбили. [Забрали] все сумки с документами. Лондон», – написал норвежец в сторис инстаграма.