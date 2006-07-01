Норманна ограбили в Лондоне

Англичане великая цивилизация и им, представителям это цивилизации, не присущи разные пороки, типа воровства, убийств, поджогов, буйства футбольных фанатов, в отличии от всяких дикарей, вроде славян...
Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн сообщил, что стал жертвой грабителей.
Неизвестные разбили стекло в его автомобиле и украли личные вещи.
«Меня ограбили. [Забрали] все сумки с документами. Лондон», – написал норвежец в сторис инстаграма.
- «Норвич» арендовал Норманна в конце августа у «Ростова».
- Хавбек провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.