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    Норманна ограбили в Лондоне

    Полузащитник «Норвича» Матиас Норманн сообщил, что стал жертвой грабителей.

    Неизвестные разбили стекло в его автомобиле и украли личные вещи.

    «Меня ограбили. [Забрали] все сумки с документами. Лондон», – написал норвежец в сторис инстаграма.

    • «Норвич» арендовал Норманна в конце августа у «Ростова».
    • Хавбек провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Матиаса Норманна

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5272

      Semenycch 8 минут назад

      Англичане великая цивилизация и им, представителям это цивилизации, не присущи разные пороки, типа воровства, убийств, поджогов, буйства футбольных фанатов, в отличии от всяких дикарей, вроде славян...

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      Рейтинг: +22220

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Это была результативная атака сборной мигрантов. ))) Сожрут они толерастную Европу!

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      Рейтинг: +710

      Flydis 34 минуты назад

      -Меня ограбили
      -Где?
      -В Лондоне.
      -В Лондоне?
      -В Лондоне.
      -В Лондоне?
      -Да. В Лондоне.
      Ну, это там где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, отвратная погода, Мэри - е*ать ее в с*аку - Поппинс.
      Лондон.

      0
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      Рейтинг: +790

      КрымForever 1 час назад

      "А самое обидное - пропал обратный билет до Ростова" - подытожил Матиас.

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