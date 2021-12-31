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    Колосков: «Спартак» купил игроков не для усиления»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о трансферах «Спартака» этой зимой.

    • Команду возглавил Паоло Ваноли.
    • Клуб приобрел нападающего Шамара Николсона и защитника Леона Классена.

    «Дело в том, что двух игроков подписали, когда нового тренера Ваноли еще не было. Порой, главных вообще не спрашивают нужен футболист или нет. Такая вот у нас практика, в «Локомотиве» так делают, теперь и в «Спартаке». Не факт, что Классена и Николсона купили после разговора с тренером. Было бы хорошо, если бы эти игроки были одобрены самим Ваноли.

    Странно, что они отпускают Ломовицкого, а ему на замену берут каких-то непонятных футболистов. «Спартак» купил игроков не для усиления. В моем понимании красно-белым нужны мастеровитые игроки. Одному может быть 30 лет, а он условный Коноплянка. Другому 19, может он и перспективный.

    Дело не в возрасте, а в мастерстве. Как «Спартак» подготовится на зимних сборах, так и сыграют во второй части сезона. Если будет понятная система игры, то, конечно, красно-белые будут всех выигрывать. Кто бы ни пришел или ушел, основа остается. В этой основе есть много квалифицированных футболистов», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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