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Колосков: «Спартак» купил игроков не для усиления»

1 января 2022, 20:30
14

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о трансферах «Спартака» этой зимой.

  • Команду возглавил Паоло Ваноли.
  • Клуб приобрел нападающего Шамара Николсона и защитника Леона Классена.

«Дело в том, что двух игроков подписали, когда нового тренера Ваноли еще не было. Порой, главных вообще не спрашивают нужен футболист или нет. Такая вот у нас практика, в «Локомотиве» так делают, теперь и в «Спартаке». Не факт, что Классена и Николсона купили после разговора с тренером. Было бы хорошо, если бы эти игроки были одобрены самим Ваноли.

Странно, что они отпускают Ломовицкого, а ему на замену берут каких-то непонятных футболистов. «Спартак» купил игроков не для усиления. В моем понимании красно-белым нужны мастеровитые игроки. Одному может быть 30 лет, а он условный Коноплянка. Другому 19, может он и перспективный.

Дело не в возрасте, а в мастерстве. Как «Спартак» подготовится на зимних сборах, так и сыграют во второй части сезона. Если будет понятная система игры, то, конечно, красно-белые будут всех выигрывать. Кто бы ни пришел или ушел, основа остается. В этой основе есть много квалифицированных футболистов», – сказал Колосков.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар Классен Леон
Комментарии (14)
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JTherry
1641060397
начал - за упокой, кончил - за здравие...)
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Боцман59rus
1641061816
_ в одном не поспоришь с Колосковым, в отличие от непонятных Николсона и Классена, с Ломовицким все очень даже ясно и понятно до безобразия>)))
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R_a_i_n
1641061906
По Классену и Пруцеву согласен, это темные лошадки. Но чем плох Николсон и Хлусевич?? Явно хорошее усиление. Другое дело что не достаточно этого. В центр нужно еще два сильных игрока. У нас только серая масса там.
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paracetamol
1641064681
«Спартак» купил игроков не для усиления, а для пиления!
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aaaaahhhh
1641065433
Афторитетный дядя, что еще сказать:)))))
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derrik2000
1641066208
Слова "ответственного товариСЧа" ещё с горбачёвских времён. Причём, всё равно, чем такой "ответственный товариСЧ руководил: хоть кирпичным заводом, хоть государством. Развёз воду по асфальту, где, с одной стороны, вроде как и плохо, но, с другой стороны, "если нАчать, углУбить, то...". В общем, **здобол, которого уже не переделать. Да и ни к чему.
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NewLife
1641072068
О, флюгер очнулся и стал гудеть о Спартаке. Этот бывший бюрократик точно ловит момент - именно сейчас о Спартаке можно балаболить, что угодно, что бы потом можно было бы вякать: я же говорил.
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Garrincha58
1641124181
а тренер у них сейчас что сильнее предыдущего Хлусевич кстати сильный трансфер
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zigbert
1641129152
Рано пока делать какие либо выводы. Сам Колосков наверное понимает что мастеровитые игроки и стоят прилично, и в РПЛ их трудно затащить. О правильности приобретений покажут результаты Спартака.
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мы_не_рабы
1641147446
Вот как нужно выражать свои мысли, старый бюрократ. Вроде бы с одной стороны аааа..... а с другой стороны ого... И всем хорошо, и всем понятно.
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