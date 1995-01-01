Главное разочарование: рочему богатых цпырей и тебя в том числе не судят...
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков назвал главное разочарование в уходящем году.
«По моему мнению, главное разочарование российского футбола за этот год – выступление сборной России на Евро-2020». – сказал Широков.
- Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.
- Команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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