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    Широков: «Выступление России на Евро-2020 – главное разочарование российского футбола за год»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков назвал главное разочарование в уходящем году.

    «По моему мнению, главное разочарование российского футбола за этот год – выступление сборной России на Евро-2020». – сказал Широков.

    • Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.
    • Команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55784

      portero 14 минут назад

      Главное разочарование: рочему богатых цпырей и тебя в том числе не судят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      Andrew01 45 минут назад

      Ну не знаю, Черчесову понравилось.... он сделал все на отлично, по его словам)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3310

      Axe111 1 час назад

      Какого ещё российского футбола?

      0
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      Рейтинг: +52

      Дубина 1 час назад

      Спс стасику-физруку)))

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