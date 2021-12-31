Отец Классена: «Финансовая сторона трансфера Леона в «Спартак» не сыграла определяющую роль»

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, оценил трансфер игрока из «Тироля». У футболиста есть российское гражданство.

– Леон понимает, что ему придется снова доказывать свое право на место в основном составе новому тренеру?

– Леон этого не боится. К тому же, при новом тренере всем игрокам придется доказывать это право. Ну и когда он в этом году вызывался в молодежную сборную, он видел уровень того же Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Руслана Литвинова, которые уже показали себя в «Спартаке», смог сравнить. Он ребят этих хорошо знает. И для Леона это немаловажно.

Я не думаю, что финансовая сторона вопроса сыграла определяющую роль. Важнее то, что «Спартак» – это клуб с традициями, у него очень много болельщиков. Да и уровень чемпионатов России и Австрии вполне сопоставим. Все будет зависеть от Леона, вы правы, что ему придется снова все доказывать. Но для него это шаг вперед, возможность дальше развиваться.

Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.

В октябре он дебютировал за молодежную сборную России.

Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»