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  • Отец Классена: «Финансовая сторона трансфера Леона в «Спартак» не сыграла определяющую роль»

Отец Классена: «Финансовая сторона трансфера Леона в «Спартак» не сыграла определяющую роль»

31 декабря 2021, 16:26
3

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, оценил трансфер игрока из «Тироля». У футболиста есть российское гражданство.

– Леон понимает, что ему придется снова доказывать свое право на место в основном составе новому тренеру?

– Леон этого не боится. К тому же, при новом тренере всем игрокам придется доказывать это право. Ну и когда он в этом году вызывался в молодежную сборную, он видел уровень того же Наиля Умярова, Михаила Игнатова, Руслана Литвинова, которые уже показали себя в «Спартаке», смог сравнить. Он ребят этих хорошо знает. И для Леона это немаловажно.

Я не думаю, что финансовая сторона вопроса сыграла определяющую роль. Важнее то, что «Спартак» – это клуб с традициями, у него очень много болельщиков. Да и уровень чемпионатов России и Австрии вполне сопоставим. Все будет зависеть от Леона, вы правы, что ему придется снова все доказывать. Но для него это шаг вперед, возможность дальше развиваться.

  • Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
  • В октябре он дебютировал за молодежную сборную России.
  • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Классен Леон
Комментарии (3)
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Garrincha58
1640957678
лукавит папашка, а что же ещё как не бабки думаю раза в два точно будет получать в Спартаке больше да и выступать в ЛЕ то же у него мечта с Тиролем это вряд ли
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R_a_i_n
1640967926
Ещё как сыграла!
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portero
1640969174
Верим!!!
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