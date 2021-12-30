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  • Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»

Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»

30 декабря 2021, 19:45
2

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, ответил на вопросы о переходе своего сына в московский клуб.

– Как думаете, получится ли у Леона в таком большом клубе?

– Если бы не верили в то, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба.

– Какой совет ему дали перед переездом в Россию?

– Как любой родитель я пожелал ему здоровья. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам и показать лучшего себя новому тренеру и руководству с первого дня.

Многих ребят он знает – Умяров, Игнатов, Литвинов, Маслов, сейчас Пруцев придет – этих ребят он хорошо знает по молодежной сборной, они близкие друзья. Поэтому совсем новеньким он там не будет. Надеемся, что адаптация пройдет быстро.

– Как появился вариант со «Спартаком» и был ли интерес от других клубов?

– Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали – они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился.

Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там.

  • Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
  • У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
  • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Классен Леон
Комментарии (2)
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inzek
1641165207
лишь бы только папик не лез в это *овно
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