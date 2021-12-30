Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, ответил на вопросы о переходе своего сына в московский клуб.

– Как думаете, получится ли у Леона в таком большом клубе?

– Если бы не верили в то, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба.

– Какой совет ему дали перед переездом в Россию?

– Как любой родитель я пожелал ему здоровья. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам и показать лучшего себя новому тренеру и руководству с первого дня.

Многих ребят он знает – Умяров, Игнатов, Литвинов, Маслов, сейчас Пруцев придет – этих ребят он хорошо знает по молодежной сборной, они близкие друзья. Поэтому совсем новеньким он там не будет. Надеемся, что адаптация пройдет быстро.

– Как появился вариант со «Спартаком» и был ли интерес от других клубов?

– Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали – они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился.

Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там.