Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Отец Классена: «У Леона большое желание вписать свое имя в историю «Спартака»

    Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, ответил на вопросы о переходе своего сына в московский клуб.

    – Как думаете, получится ли у Леона в таком большом клубе?

    – Если бы не верили в то, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба.

    – Какой совет ему дали перед переездом в Россию?

    – Как любой родитель я пожелал ему здоровья. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам и показать лучшего себя новому тренеру и руководству с первого дня.

    Многих ребят он знает – Умяров, Игнатов, Литвинов, Маслов, сейчас Пруцев придет – этих ребят он хорошо знает по молодежной сборной, они близкие друзья. Поэтому совсем новеньким он там не будет. Надеемся, что адаптация пройдет быстро.

    – Как появился вариант со «Спартаком» и был ли интерес от других клубов?

    – Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали – они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился.

    Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там.

    • Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
    • У футболиста есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2167

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      В Пердиве останется его имя вместе со свиньями. Гыгыгы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru