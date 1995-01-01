«Реал» планирует подписать летом и Мбаппе, и Холанда (ESPN)

кто в это поверит только дураки в итоге никого не будет в Реале сначала надо избавиться от Азара и ещё многих высокооплачиваемых игроков тогда может и разрешит Лига подписать хотя бы одного
«Реал» рассчитывает летом заполучить двух самых дорогих игроков мира – форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Первый по окончании сезона станет свободным агентом.
Летом контракты с «Реалом» истекут у Луки Модрича, Гарета Бэйла, Марсело, что разгрузит платежную ведомость под Мбаппе и Холанда.
- Холандом также интересуются в АПЛ.
- «ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Мбаппе.
- «ПСЖ» и «Реал» сыграют между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов.