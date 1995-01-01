«Реал» планирует подписать летом и Мбаппе, и Холанда (ESPN)

«Реал» рассчитывает летом заполучить двух самых дорогих игроков мира – форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Первый по окончании сезона станет свободным агентом.

Летом контракты с «Реалом» истекут у Луки Модрича, Гарета Бэйла, Марсело, что разгрузит платежную ведомость под Мбаппе и Холанда.