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    «Реал» планирует подписать летом и Мбаппе, и Холанда (ESPN)

    «Реал» рассчитывает летом заполучить двух самых дорогих игроков мира – форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Первый по окончании сезона станет свободным агентом.

    Летом контракты с «Реалом» истекут у Луки Модрича, Гарета Бэйла, Марсело, что разгрузит платежную ведомость под Мбаппе и Холанда.

    • Холандом также интересуются в АПЛ.
    • «ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Мбаппе.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15540

      Garrincha58 1 час назад

      кто в это поверит только дураки в итоге никого не будет в Реале сначала надо избавиться от Азара и ещё многих высокооплачиваемых игроков тогда может и разрешит Лига подписать хотя бы одного

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22208

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, с Новым годом!!!

      1
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      Рейтинг: +22208

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это будет круто!!! Если будет...

      1
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