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    Карпин и игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

    Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный ролик в преддверии Нового года.

    С наступающим праздником болельщиков поздравили главный тренер Валерий Карпин, а также футболисты Федор Смолов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин.

    • Россияне в марте проведут стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.
    • В 2021 году сборная не вышла из группы на Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    30.12.2021 23:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19567

      JTherry 27 минут назад

      мы вас тоже поздравляем, "несмотря ни на что"... вперед на ЧМ-22 в Катаре..!!!

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      Рейтинг: +14753

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      Мы тоже ждем от вас чуда и главное не на чудите )))

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      Рейтинг: +10450

      alex1951 51 минуту назад

      И мы вас тоже....

      0
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      Рейтинг: +38398

      Project Бабангида 1 час назад

      Фёдор Кудряшов россиян кажется ещё в ноябре поздравил....ну ладно, всё равно спасибо

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