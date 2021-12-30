Карпин и игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный ролик в преддверии Нового года.

С наступающим праздником болельщиков поздравили главный тренер Валерий Карпин, а также футболисты Федор Смолов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин.

Россияне в марте проведут стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

В 2021 году сборная не вышла из группы на Евро.