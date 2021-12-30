Карпин и игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

мы вас тоже поздравляем, "несмотря ни на что"... вперед на ЧМ-22 в Катаре..!!!
Пресс-служба сборной России опубликовала поздравительный ролик в преддверии Нового года.
С наступающим праздником болельщиков поздравили главный тренер Валерий Карпин, а также футболисты Федор Смолов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин.
- Россияне в марте проведут стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.
- В 2021 году сборная не вышла из группы на Евро.
Новогодние пожелания от наших парней. С наступающим новым, 2022 годом! #НашиПарни pic.twitter.com/Q2HejWE3rW— Сборная России (@TeamRussia) December 30, 2021