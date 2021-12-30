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    Отец Классена: «Давно болеем за «Спартак». Это народная команда с лучшими фанатами на постсоветском пространстве»

    Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, высказался о переходе сына в столичный клуб.

    «Очень позитивные эмоции от перехода Леона! Все рады за него! Давно болеем за «Спартак». Это народная команда, у нее самые лучшие болельщики на всем постсоветском пространстве.

    Скауты нового спортивного департамента клуба были в Австрии, наблюдали за игроками. Леон им понравился.

    Ему всего 21 год, для него переход в «Спартак» – это шаг вперед. Дальше нужно показать себя, завоевать доверие тренеров и закрепиться в команде», – сказал Классен.

    • Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
    • У Классена есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
    • В составе «Тироля» фулбек сделал 6 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +822

      Форвард 79 3 минуты назад

      Началось @ополизание)))

      0
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      Рейтинг: +7299

      mihail200606 15 минут назад

      .. зачитал он текст с подсунутой ему бумажки...))

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