Отец Классена: «Давно болеем за «Спартак». Это народная команда с лучшими фанатами на постсоветском пространстве»

Началось @ополизание)))
Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, высказался о переходе сына в столичный клуб.
«Очень позитивные эмоции от перехода Леона! Все рады за него! Давно болеем за «Спартак». Это народная команда, у нее самые лучшие болельщики на всем постсоветском пространстве.
Скауты нового спортивного департамента клуба были в Австрии, наблюдали за игроками. Леон им понравился.
Ему всего 21 год, для него переход в «Спартак» – это шаг вперед. Дальше нужно показать себя, завоевать доверие тренеров и закрепиться в команде», – сказал Классен.
- Классен – левый защитник. Он родился и вырос в Германии.
- У Классена есть российское гражданство. В октябре он дебютировал за молодежную сборную.
- В составе «Тироля» фулбек сделал 6 ассистов в 20 матчах.
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»