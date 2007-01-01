Семин: «Возможно, в новогоднюю ночь Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы»

Палыч, ты же спартаковец, прекрасно знаешь, что вторую половину команда на эмоциях нового тренера и характере возьмет 100 % результат, со Спартаком ничего нельзя исключать, а Федуну надо не гаданиями заниматься, а усилением команды в это окно.
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предположил, какое желание в новогоднюю ночь загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.
«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы», – сказал Семин.
- «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 25 февраля.