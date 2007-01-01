Семин: «Возможно, в новогоднюю ночь Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предположил, какое желание в новогоднюю ночь загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы», – сказал Семин.