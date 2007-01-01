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    Семин: «Возможно, в новогоднюю ночь Федун загадает победу «Спартака» в Лиге Европы»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предположил, какое желание в новогоднюю ночь загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.

    «Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы», – сказал Семин.

    • «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
    • Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 25 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RT

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27884

      silver29 1 минуту назад

      Палыч, ты же спартаковец, прекрасно знаешь, что вторую половину команда на эмоциях нового тренера и характере возьмет 100 % результат, со Спартаком ничего нельзя исключать, а Федуну надо не гаданиями заниматься, а усилением команды в это окно.

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