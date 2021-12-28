Рангник – об 1:1 с «Ньюкаслом»: «Не понравилась наша игра. «МЮ» не контролировал ход встречи»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангик прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ньюкаслом» (1:1).

«Мне вообще не понравилась наша игра. «МЮ» не контролировал ход встречи, за исключением нескольких моментов. Единственны плюс – что мы набрали очко, но игра должна быть лучше.

Нужно быть готовым к единоборствам и выигрывать их, что мы не смогли сегодня показать. Я недоволен ни игрой с мячом, ни прессингом», – сказал Рангник.