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    Рангник – об 1:1 с «Ньюкаслом»: «Не понравилась наша игра. «МЮ» не контролировал ход встречи»

    Главный тренер «МЮ» Ральф Рангик прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ньюкаслом» (1:1).

    «Мне вообще не понравилась наша игра. «МЮ» не контролировал ход встречи, за исключением нескольких моментов. Единственны плюс – что мы набрали очко, но игра должна быть лучше.

    Нужно быть готовым к единоборствам и выигрывать их, что мы не смогли сегодня показать. Я недоволен ни игрой с мячом, ни прессингом», – сказал Рангник.

    • «МЮ» спас ничью в середине второго тайма.
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    Источник: BBC

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