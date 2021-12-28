Селихов – о возможном переходе в «Зенит»: «Деньги не настолько важны, как честь и любовь к «Спартаку»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов исключил свой переход в «Зенит».

– Я знаю, что до перехода из «Амкара» в «Спартак» у тебя был разговор с Мирчей Луческу, он хотел тебя в «Зенит». О чем вы говорили, какая была вероятность перехода?

– Мы встретились с ним в подтрибунке на флеш-интервью. И он мне сказал: «Твое будущее здесь, в «Зените». Я даже не помню, что сказал – «посмотрим» или что-то в этом роде.

– То есть потом у тебя какого-то диалога с агентом не было, что «Зенит» хочет Селихова?

– Был диалог, что есть интерес. Не больше.

– Тебе агент, наверное, говорил, больше бы у тебя была зарплата в «Зените», чем в «Спартаке»?

– Одинаковые условия.

– Конец чемпионского сезона, Каррера не видит тебя в составе. Хоть раз жалел, что выбрал не «Зенит»?

– Честно, ни разу, вообще нет.

– Если опять будешь на таком пике, как был в «Амкаре», если снова позвонит «Зенит», удвоит зарплату по сравнению со «Спартаком»?

– Честно, нет. Деньги не настолько важны, как честь и любовь к этому клубу.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.

В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

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