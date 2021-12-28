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  • Селихов – о возможном переходе в «Зенит»: «Деньги не настолько важны, как честь и любовь к «Спартаку»

Селихов – о возможном переходе в «Зенит»: «Деньги не настолько важны, как честь и любовь к «Спартаку»

28 декабря 2021, 00:47
20

Вратарь «Спартака» Александр Селихов исключил свой переход в «Зенит».

– Я знаю, что до перехода из «Амкара» в «Спартак» у тебя был разговор с Мирчей Луческу, он хотел тебя в «Зенит». О чем вы говорили, какая была вероятность перехода?

– Мы встретились с ним в подтрибунке на флеш-интервью. И он мне сказал: «Твое будущее здесь, в «Зените». Я даже не помню, что сказал – «посмотрим» или что-то в этом роде.

– То есть потом у тебя какого-то диалога с агентом не было, что «Зенит» хочет Селихова?

– Был диалог, что есть интерес. Не больше.

– Тебе агент, наверное, говорил, больше бы у тебя была зарплата в «Зените», чем в «Спартаке»?

– Одинаковые условия.

– Конец чемпионского сезона, Каррера не видит тебя в составе. Хоть раз жалел, что выбрал не «Зенит»?

– Честно, ни разу, вообще нет.

– Если опять будешь на таком пике, как был в «Амкаре», если снова позвонит «Зенит», удвоит зарплату по сравнению со «Спартаком»?

– Честно, нет. Деньги не настолько важны, как честь и любовь к этому клубу.

  • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
  • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селихов Александр
Комментарии (20)
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Plyash
1640642687
Саша,браво.Слова настоящего мужчины и патриота своего клуба!!!
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Борисыч1
1640657934
Если он действительно так думает, то независимо от того, Спартак в "чести", или не Спартак, но по-любому презрительное отношение к денежному газовому вонючке(Зениту) достойно уважения.
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Axe111
1640662377
Ахахахахахах
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Блямба
1640665358
"Деньги не настолько важны".. Просто не хочется потом "ходить и оглядываться".
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ААМ
1640666376
Оказывается у него есть честь.
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neveldomha
1640670760
А большие деньги?
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seth343
1640670779
Успехов тебе Саша в нашем клубе.
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jet andy
1640683180
Будучи еще в Амкаре он говорил что Зенит для него предпочтительнее всего и что ему очень нравится атмосфера на Петровском, но в итоге купили Лунева. Раз перешел во вражеский клуб теперь точно нет смысла идти в Зеню.
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zigbert
1640696963
Верность и честь к своему клубу хорошее качество Александр!
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Hektor 84
1640709358
Учись члюба!хорошо не все такие как дрочер)
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