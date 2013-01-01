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    Селихов – о возможном переходе в «Зенит»: «Деньги не настолько важны, как честь и любовь к «Спартаку»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов исключил свой переход в «Зенит».

    – Я знаю, что до перехода из «Амкара» в «Спартак» у тебя был разговор с Мирчей Луческу, он хотел тебя в «Зенит». О чем вы говорили, какая была вероятность перехода?

    – Мы встретились с ним в подтрибунке на флеш-интервью. И он мне сказал: «Твое будущее здесь, в «Зените». Я даже не помню, что сказал – «посмотрим» или что-то в этом роде.

    – То есть потом у тебя какого-то диалога с агентом не было, что «Зенит» хочет Селихова?

    – Был диалог, что есть интерес. Не больше.

    – Тебе агент, наверное, говорил, больше бы у тебя была зарплата в «Зените», чем в «Спартаке»?

    – Одинаковые условия.

    – Конец чемпионского сезона, Каррера не видит тебя в составе. Хоть раз жалел, что выбрал не «Зенит»?

    – Честно, ни разу, вообще нет.

    – Если опять будешь на таком пике, как был в «Амкаре», если снова позвонит «Зенит», удвоит зарплату по сравнению со «Спартаком»?

    – Честно, нет. Деньги не настолько важны, как честь и любовь к этому клубу.

    • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10175

      playsh 2 часа назад

      Саша,браво.Слова настоящего мужчины и патриота своего клуба!!!

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      Рейтинг: +3427

      tarasofka > playsh 1 час назад

      он же не воспитанник спартака, к чему тут выдуманный патриотизм?

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      Рейтинг: +4934

      Павелий > tarasofka 41 минуту назад

      Когда для регистрации на сайте надо будет сдавать матчасть, то тогда такие как ты хотя бы выучат, что несколько лет Селихов провёл в нашей академии.

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