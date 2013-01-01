Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. Это очевидно и спора не может быть»

Старость я уважаю, поэтому свою критику я адресую не Ю.П. Семину, а тем журналистам, кто тиражирует старческий маразм в СМИ. Тем, кто точно так же печатает все бредни Орлова, а раньше печатал каждое слово Рейнгольда. Это просто аморально. Вы же, журналисты, понимаете, что не тренеры лидируют в чемпионатах, так зачем же вы публикуете такое???
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021-м году.
«Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идeт на первом месте», – сказал Семин.
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата.