Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. Это очевидно и спора не может быть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021-м году.

«Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идeт на первом месте», – сказал Семин.