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    Семин: «Семак – лучший тренер РПЛ. Это очевидно и спора не может быть»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ в 2021-м году.

    «Лучший тренер тот, кто лидирует в чемпионате. Это Семак, тут очевидно и спора не может быть. Тем более, третий год подряд команда идeт на первом месте», – сказал Семин.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии31
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      Рейтинг: +10807

      Вомбат 21 минуту назад

      Старость я уважаю, поэтому свою критику я адресую не Ю.П. Семину, а тем журналистам, кто тиражирует старческий маразм в СМИ. Тем, кто точно так же печатает все бредни Орлова, а раньше печатал каждое слово Рейнгольда. Это просто аморально. Вы же, журналисты, понимаете, что не тренеры лидируют в чемпионатах, так зачем же вы публикуете такое???

      0
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      Рейтинг: +10167

      playsh 1 час назад

      На безрыбье и Семак - рыба,что ли? Старый пенёк ты,Сёмин.
      Обрати внимание на клуб Сочи.

      0
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      Рейтинг: -5

      Дубина 1 час назад

      Палыч очно в бомжатник метит)))

      1
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      Рейтинг: +11

      zafo68 1 час назад

      Пацаны, буквально месяц назад нашёл ресурс ( -- tgtennis.com -- ) с договорняками, начал теснить и реально все заходит. Вот только буки начали резать ставки на их матчи, я и решил всем рассказать что бы наказать "жадных букмекеров". Вот он - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +603

      Soccerdealer63 1 час назад

      Сёмин сказал дежурную чепуху. Палыч не у дел и рад любому вниманию.
      Какой Семак тренер - нам не ведеомо. А, значит6 УЖ ОПРЕДЕЛЁННО НЕ СУПЕРСКИЙ))) Даже лучший ли он в РПЛ сказать невозможно...
      Мы не в состоянии проанализировать его работу полноценно. Зенит внутри РПЛ тупо является богатейшей командой с лучшим набором игроков. Чтобы побеждатьс ними большого "тренерского ума" не требуется. Ну... не с голожопым же клубом из глубинки, укомплектованным свими местными воспитанниками, Семак лидирует в чемпионате??!! Вот, работу Осинькина в "Ерыльях" не заметить трудно.....Вот, Раньери взял с ниезвестным Лестером АПЛ и стал заслуженно лучшим тренером))) В Еврокубках же, где Зенит встречается с клубами с похожими финансовыми возможностями, Семак, мягко говоря, ничтожен.
      Похожая ситуация возникает с оценкой деятельности политиков: у одного нефть под 150 баксов за баррель (при нём миллиардеры плодятся, как крысы и военная "мощь" растёт, как на дрожжах), у другого - меньше 10 ( и при нём всем разрешается самим в бизнесе зарабатывать))))... Тут, вот и надо смотреть, кто чего "достигает" в истории страны)))))

      3
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      Рейтинг: +15146

      paracetamol 1 час назад

      Лучший тренер - Саша Кержаков. Ему бы состав Зенита!

      2
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      Рейтинг: +1971

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Золотишко штампует Богданыч в Зените регулярно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8648

      САДЫЧОК 1 час назад

      Что , он несёт ? Во время , нужно молчать !

      1
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      Рейтинг: +6634

      Томик 1 час назад

      Ничего очевидного. Вон у "Крыльев" действительно тренер.

      2
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      Рейтинг: +12116

      NewLife 2 часа назад

      Палыч, ты куда на старости лет лыжи навострил ?

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