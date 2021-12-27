Аршавин – о критике сборной после Евро-2020: «Общество имеет право на такую реакцию, или футболистов нужно пожалеть?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о недовольстве выступлением национальной команды на Евро-2020.

Россияне заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.

Команда победила Финляндию (1:0), а также разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

– Согласен, что это слабейшее поколение в истории [сборной России]?

– Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас – то же самое. Сейчас – снова.

Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

– После Евро-2020 в интервью игроков сборной чувствовалась обида на критику и негатив со стороны болельщиков. Реакция общественности была заслуженной?

– Общество имеет право на такую реакцию. Или футболистов нужно пожалеть? Они же делают свою работу – тренируются и на матчи выходят. Критика – это нормально, особенно когда она обоснована.