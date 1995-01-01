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    Аршавин – о критике сборной после Евро-2020: «Общество имеет право на такую реакцию, или футболистов нужно пожалеть?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о недовольстве выступлением национальной команды на Евро-2020.

    • Россияне заняли последнее место в группе и вылетели из турнира.
    • Команда победила Финляндию (1:0), а также разгромно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

    – Согласен, что это слабейшее поколение в истории [сборной России]?

    – Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас – то же самое. Сейчас – снова.

    Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

    – После Евро-2020 в интервью игроков сборной чувствовалась обида на критику и негатив со стороны болельщиков. Реакция общественности была заслуженной?

    – Общество имеет право на такую реакцию. Или футболистов нужно пожалеть? Они же делают свою работу – тренируются и на матчи выходят. Критика – это нормально, особенно когда она обоснована.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +477

      111Hunter111 48 минут назад

      Что - то чипсоед последнее время разговорился

      0
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      Рейтинг: +1302

      Bozigit 1 час назад

      Верно говорит

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