Роналдо погасил долг «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллиона

Президент «Крузейро» Сержио Сантос Родригес подтвердил, что долг клуба перед ФИФА выплачен.

Задолженность в размере 7,7 миллиона евро погасил новый владелец «Крузейро» Роналдо.

В середине декабря экс-нападающий сборной Бразилии выкупил 90 процентов акций клуба за 70 миллионов долларов.