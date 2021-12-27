Роналдо погасил долг «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллиона

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Президент «Крузейро» Сержио Сантос Родригес подтвердил, что долг клуба перед ФИФА выплачен.
Задолженность в размере 7,7 миллиона евро погасил новый владелец «Крузейро» Роналдо.
В середине декабря экс-нападающий сборной Бразилии выкупил 90 процентов акций клуба за 70 миллионов долларов.
- «Крузейро» сейчас выступает во 2-м бразильском дивизионе.
- Это первая команда в профессиональной карьере Роналдо.