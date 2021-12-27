Роналдо погасил долг «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллиона

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dfnmgh 2 минуты назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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