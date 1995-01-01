Жемалетдинов – автор лучшего гола «Локомотива» в первой части сезона

Болельщики «Локомотива» выбрали лучший гол команды в первой части сезона-2021/22.

Его автором стал полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Он забил в ворота «Рубина» на 93-й минуте в матче 11-го тура РПЛ. Этот мяч принес «Локо» ничью 2:2.