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  • Гончаренко: «Футбол в РПЛ стал более зрелищным и смотрибельным»

Гончаренко: «Футбол в РПЛ стал более зрелищным и смотрибельным»

27 декабря 2021, 08:41
17

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался об изменениях в чемпионате России за последние годы.

«Команды выровнялись. Я очень хорошо помню, как «Кубань» играла против «Зенита». У «Кубани» был качественный состав, но «Зенит» был очень быстр. Было видно, что уровень очень разный.

Сейчас все команды выровнялись. Клубы научились более разнообразно играть в атаке. Футбол стал более зрелищным и смотрибельным», – сказал Гончаренко.

  • Белорус работает в РПЛ с 2013 года.
  • Он возглавляет «Краснодар» с апреля 2021 года.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Гончаренко – о 0:3 от «Кубани»: «Болезненный удар для «Краснодара». Но там были рикошеты, падения и неосновной состав»

Гончаренко: «Спартак» должен быть сильным. Это говорят даже ненавистники»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (17)
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vladimir-7
1640585663
Виктор Михайлович, а ты иди тренировать Химки и тебе опять покажется, что уровень футбола низкий и где это ты увидел, что футбол стал смотрибельным, может быть ты смотришь, когда играют итальянцы, бельгийцы или французы?
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lek!
1640585780
Наискучнейший чемпионат , каким местом он стал зрелищным , по уровню автобусов ?
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Axe111
1640590026
Не стал!!!! И никогда не станет!!!!
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Fusballer
1640591202
РПЛ лучшая лига в мире!
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VVM1964
1640593991
" Кому-то и кобыла невеста " )))
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Garrincha58
1640598208
Гончар ты наверное смотришь АПЛ а представляешь наш РПЛь
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111ax
1640598349
последние лет 7 это дно днищенское, о чем говорят результаты в еврокубках также
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FanatSerj
1640606203
По уровню игры шило на мыло, но вот поля и стадионы сильно РПЛ зрелищности прибавили, тут про Динамо пишут, ага помню как они с Крыльями в водное поло играли, для тех кто по моложе и не знает, то последний матч Хорватия -Россия если сравнивать считай на сухом поле прошёл )))
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paracetamol
1640615423
Кубань обыграть не может, а туда же! Я-я -я...
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Hektor 84
1640681122
Конявая легенда чушь городит! Где он увидел зрелищность в автобусной лиге?
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