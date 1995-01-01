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    Гончаренко: «Футбол в РПЛ стал более зрелищным и смотрибельным»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался об изменениях в чемпионате России за последние годы.

    «Команды выровнялись. Я очень хорошо помню, как «Кубань» играла против «Зенита». У «Кубани» был качественный состав, но «Зенит» был очень быстр. Было видно, что уровень очень разный.

    Сейчас все команды выровнялись. Клубы научились более разнообразно играть в атаке. Футбол стал более зрелищным и смотрибельным», – сказал Гончаренко.

    • Белорус работает в РПЛ с 2013 года.
    • Он возглавляет «Краснодар» с апреля 2021 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30577

      VVM1964 11 минут назад

      " Кому-то и кобыла невеста " )))

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      Рейтинг: +13356

      ilichkadr 51 минуту назад

      Футбол зрелищен и смотрибелен забитыми голами. О какой зрелищности можно говорить, если в РПЛ за 18 туров самые забивные команды (Зенит, Динамо, Сочи, Ростов) в среднем за игру забивают менее 2-х голов. Урал, Химки, НН, Уфа менее 1-го гола.
      Витёк, что курим? Краснодар за игру забивает 1.6 гола.

      0
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      Рейтинг: +11173

      Fusballer 57 минут назад

      РПЛ лучшая лига в мире!

      2
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      Рейтинг: +3302

      Axe111 1 час назад

      Не стал!!!! И никогда не станет!!!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      lek! 2 часа назад

      Наискучнейший чемпионат , каким местом он стал зрелищным , по уровню автобусов ?

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      Рейтинг: +23651

      vladimir-7 2 часа назад

      Виктор Михайлович, а ты иди тренировать Химки и тебе опять покажется, что уровень футбола низкий и где это ты увидел, что
      футбол стал смотрибельным, может быть ты смотришь, когда играют
      итальянцы, бельгийцы или французы?

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      Рейтинг: +32

      Ellesar North 2 часа назад

      за 18 туров 4 команды перелезли рубеж 30 мячей

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