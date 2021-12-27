Гончаренко: «Футбол в РПЛ стал более зрелищным и смотрибельным»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался об изменениях в чемпионате России за последние годы.
«Команды выровнялись. Я очень хорошо помню, как «Кубань» играла против «Зенита». У «Кубани» был качественный состав, но «Зенит» был очень быстр. Было видно, что уровень очень разный.
Сейчас все команды выровнялись. Клубы научились более разнообразно играть в атаке. Футбол стал более зрелищным и смотрибельным», – сказал Гончаренко.
- Белорус работает в РПЛ с 2013 года.
- Он возглавляет «Краснодар» с апреля 2021 года.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
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Источник: «РБ-Спорт»