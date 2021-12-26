Хвича: «Не считаю, что регрессирую в РПЛ. Я набрался опыта, стал сильнее»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о прогрессе в чемпионате России.

«Не считаю, что регрессирую в России. Я прибавил в этом чемпионате, набрался опыта и стал сильнее в плане физики. У каждого может быть свое мнения, но я не вижу никаких проблем», – сказал Хвича.

Контракт грузина с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Хвичи 15 игр, гол, 3 результативные передачи.

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