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    «Рубин» хочет отдать Ивана Игнатьева в аренду зимой

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

    Как пишет «Матч ТВ», казанцы хотят отдать форварда в аренду. «Рубин» изучает предложения как из РПЛ, так и из Европы.

    Препятствием может стать его высокая зарплата.

    • «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 млн евро.
    • В этом сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3498

      Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Пусть агенты платят Игнатьеву. У Ивана очень крутые агенты. А по большому счёту его пора гнать из футбола. Завод, станок, зарплата в 40т.руб -вот его место, иначе сопьётся и помрёт от дикого запоя.

      0
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      Рейтинг: +13334

      Hektor 84 41 минуту назад

      Сплавить в Фиорентину к его кумиру кокоше

      0
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      Рейтинг: +13196

      Skull_Boy 55 минут назад

      Кому он нужен, если только Газик подберет

      1
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      Рейтинг: +221

      КУКУШКА > Skull_Boy 8 минут назад

      как раз бомжарня и подберет,они всех гребут)) мож еще один филиал сделают??

      0
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      Рейтинг: +2983

      m40 56 минут назад

      Когда Краснодар от него избавился, это было правильно. Похоже он звезду поймал. Жаль, мы рискуем потерять потенциально хорошего нападающего

      1
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      Рейтинг: +6172

      BarStep 1 час назад

      Зря..
      С Дзюбой, даж оччень неплохой тандем мог бы получиться..

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      Рейтинг: +619

      вальтер79 1 час назад

      голеодор пошел на повышение))))

      0
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      Рейтинг: +25368

      slavutiq70 1 час назад

      Довыпендривался малой ???ФНЛ и лада Веста тебя ждут , тренироваться надо было а не звезду включать ,,,,,

      3
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      Рейтинг: +15495

      Garrincha58 1 час назад

      самое смешное что почему высокая зарплата и за что?, а да за паспорт ну вот вам господа депутаты и им сочувствующие ваш лимит не работает он вреден в нашей стране

      1
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      Рейтинг: +186

      Suvorov51 1 час назад

      Вот читаешь иногда что пишут и диву даешься. ну какая европа. если в рубине нет места в основе. а я так верил в Ивана. очень жаль

      1
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      Рейтинг: +23642

      vladimir-7 2 часа назад

      Какая Европа?

      2
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      Рейтинг: +1392

      x-x-x-x-x > vladimir-7 1 час назад

      Эстония,Латвия,Литва и Молдавия к ним еще можно мнигих стран присчитать где уровень ниже

      2
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      Рейтинг: +23642

      vladimir-7 > x-x-x-x-x 58 минут назад

      Эти по уровню гораздо ниже команд РПЛ

      0
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      Рейтинг: +12

      Stavr007 > vladimir-7 49 минут назад

      а он тянет уровень команд рпл?

      1
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      Рейтинг: +1392

      x-x-x-x-x > vladimir-7 19 минут назад

      так ведь Европа

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