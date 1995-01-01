«Рубин» хочет отдать Ивана Игнатьева в аренду зимой

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.

Как пишет «Матч ТВ», казанцы хотят отдать форварда в аренду. «Рубин» изучает предложения как из РПЛ, так и из Европы.

Препятствием может стать его высокая зарплата.