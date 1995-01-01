«Рубин» хочет отдать Ивана Игнатьева в аренду зимой

Пусть агенты платят Игнатьеву. У Ивана очень крутые агенты. А по большому счёту его пора гнать из футбола. Завод, станок, зарплата в 40т.руб -вот его место, иначе сопьётся и помрёт от дикого запоя.
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно.
Как пишет «Матч ТВ», казанцы хотят отдать форварда в аренду. «Рубин» изучает предложения как из РПЛ, так и из Европы.
Препятствием может стать его высокая зарплата.
- «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 млн евро.
- В этом сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.