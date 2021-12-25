Азмун – в символической сборной Азии 2021 года (IFFHS)

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) составила символическую сборную Азии по итогам 2021 года. В нее попал нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

Самый дорогой игрок символической сборной – Хын-Мин Сон из «Тоттенхэма» (80 миллионов евро).