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    Азмун – в символической сборной Азии 2021 года (IFFHS)

    IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) составила символическую сборную Азии по итогам 2021 года. В нее попал нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

    Самый дорогой игрок символической сборной – Хын-Мин Сон из «Тоттенхэма» (80 миллионов евро).

    • В 2021 году Азмун провел за «Зенит» 30 матчей и забил 18 мячей.
    • За сборную Ирана он сыграл 9 матчей и забил 6 мячей.
    • Азмун может вскоре пополнить «Ньюкасл».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    25.12.2021 21:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55589

      portero 2 часа назад

      И что? Уйдет он из Зенита или зарплату ему положат большую???

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