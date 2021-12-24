«Нижний Новгород» ведет переговоры по зенитовцам Одоевскому и Кравцову

«Нижний Новгород» планирует заполучить двух футболистов «Зенита»: вратаря Даниила Одоевского и полузащитника Кирилла Кравцова. Идут переговоры.

«Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых футболистов. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут «Нижнему Новгороду». Это перспективные и интересные ребята. Предложения «Зениту» пока не делали. Мы заинтересованы и ведeм переговоры», – сказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

18-летний Одоевский не играл в текущем сезоне РПЛ, футболист числится в «Зените-2».

У 19-летнего опорника Кравцова 9 матчей в РПЛ.

«Нижний Новгород» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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