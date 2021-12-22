«Нижний Новгород»: «Мы сделали предложение Жиркову, он пока думает»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб ведет переговоры с защитником Юрием Жирковым.
«Да, наш клуб действительно заинтересован Жирковым. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход», — сказал Измайлов.
- Жирков – свободный агент.
- В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
- Юрий допускает вариант с завершением карьеры.
Жирков – о «Химках»: «Это, наверное, неправда. Я бы хотел в «Барселону»
Источник: «Спорт-Экспресс»