Агент Ненахова: «Локомотив» доволен Максимом. Он тоже не собирается уходить»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, сообщил, что клуб доволен игрой 23-летнего футболиста.

«Максима несколько клубов хотели видеть летом в своих рядах. Ушло какое-то время на адаптацию. Сейчас он стабильно начал играть, в клубе им довольны. Ненахов не собирается уходить из «Локомотива», – сказал Клюев.