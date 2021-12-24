Агент Ненахова: «Локомотив» доволен Максимом. Он тоже не собирается уходить»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, сообщил, что клуб доволен игрой 23-летнего футболиста.
«Максима несколько клубов хотели видеть летом в своих рядах. Ушло какое-то время на адаптацию. Сейчас он стабильно начал играть, в клубе им довольны. Ненахов не собирается уходить из «Локомотива», – сказал Клюев.
- Ненахов провел 9 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Он перешел в столичный клуб летом из «Ахмата».
- По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings