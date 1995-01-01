Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Агент Ненахова: «Локомотив» доволен Максимом. Он тоже не собирается уходить»

    Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, сообщил, что клуб доволен игрой 23-летнего футболиста.

    «Максима несколько клубов хотели видеть летом в своих рядах. Ушло какое-то время на адаптацию. Сейчас он стабильно начал играть, в клубе им довольны. Ненахов не собирается уходить из «Локомотива», – сказал Клюев.

    • Ненахов провел 9 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • Он перешел в столичный клуб летом из «Ахмата».
    • По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3304

      Блямба 2 часа назад

      С такой фамилией остаться без работы
      нереально.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92337
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68355
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru