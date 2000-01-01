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    Дзюба: «Когда приехал в «Томь», началось: «О, медвежатник, форточник, прячьте кошельки»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как его приняли в «Томи» во время аренды из «Спартака».

    «Тут приезжаю и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало – это Дзюба».

    Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал», – сказал футболист.

    • В 2009 году Дзюбу обвиняли в краже денег у Владимира Быстрова.
    • Нападающий утверждал, что его подставили.
    • После этого инцидента Артем впервые ушел в аренду в «Томь».

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    Источник: Ютуб-канал «Больше спорта»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии35
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      Рейтинг: +55418

      portero 35 минут назад

      Заголовок про Дзюбу, и его почитатели слетелись на инфу, просто очень стремятся, добавить ему рейтинг популярности!!!

      0
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      Рейтинг: +687

      GammiD 47 минут назад

      А не куй шарить оп карманам))

      0
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      Рейтинг: +5880

      sochi-2013 47 минут назад

      Краснозадые, я с вас балдею!
      Когда день не упоминают Дзюбу, вы, чтобы форму не терять, себя за жопу кусаете или друг друга?

      2
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      Рейтинг: +4883

      Дядя Серёжа 50 минут назад

      Вернул ну и молодец.

      0
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      Рейтинг: +5880

      sochi-2013 55 минут назад

      Да Быстров и подставил. Это было условие, для его возвращение в Зенит.

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      Рейтинг: +55418

      portero > sochi-2013 33 минуты назад

      Согласен, посмотришь на этого чушка и какая-то подлянка в нем сквозит во всём, Дзюба на его фоне просто туповатый долбо...е.б

      0
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      Рейтинг: +5880

      sochi-2013 > portero 24 минуты назад

      Чушок к Б. (на мой взгляд) не сильно подходит, а хитровыдолбленный- самый раз.

      1
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      Рейтинг: +30495

      VVM1964 1 час назад

      Воспоминания Дзюбы за последние дни навеяли -

      " Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей,
      Только помню, что стены с обоями.
      Помню, Клавка была и подруга при ней,
      Целовался на кухне с обоими.

      А наутро я встал,
      Мне давай сообщать:
      Что хозяйку ругал,
      Всех хотел застращать,
      Будто голым скакал,
      Будто песни орал,
      А отец, говорил,
      У меня генерал.

      А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
      Говорил, будто все меня продали,
      И гостям, говорят, не давал продохнуть -
      Все донимал их блатными аккордами.

      А потом кончил пить,
      Потому что устал,
      Начал об пол крушить
      Благородный хрусталь,
      Лил на стены вино,
      А кофейный сервиз,
      Растворивши окно,
      Взял да выбросил вниз.

      И никто мне не мог даже слова сказать,
      Но потом потихоньку оправились,
      Навалились гурьбой, стали руки вязать,
      И в конце уже все позабавились.

      Кто плевал мне в лицо,
      А кто водку лил в рот,
      А какой-то танцор
      Бил ногами в живот,
      Молодая вдова,
      Верность мужу храня,
      (Ведь живем однова)
      Пожалела меня.

      И бледнел я на кухне с разбитым лицом,
      Сделал вид, что пошел на попятную -
      "Развяжите!" — кричал, — "да и дело с концом!" -
      Развязали, но вилки попрятали.

      Тут вообще началось -
      Не опишешь в словах,
      И откуда взялось
      Столько силы в руках?
      Я, как раненный зверь,
      Напоследок чудил,
      Выбил окна и дверь,
      И балкон уронил.

      Ой, где был я вчера — не найду днем с огнем,
      Только помню, что стены с обоями…
      И осталось лицо, и побои на нем.
      Ну куда теперь выйти с побоями?

      Если правда оно,
      Ну, хотя бы на треть,
      Остается одно:
      Только лечь, помереть,
      Хорошо, что вдова
      Все смогла пережить,
      Пожалела меня
      И взяла к себе жить." ( В.С. Высоцкий )
      ))))))))))
      И этот человек был капитаном сборной , лицом страны .... После всей его трепатни , видео и созданного имиджа - СТЫДНО и " за державу обидно " (((

      3
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      Рейтинг: +3400

      momwig_ 1 час назад

      А ты не воруй..

      1
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      Рейтинг: +9940

      ivany4 1 час назад

      На разогреве перед Новым годом - дрочер!!!
      Неужели сбг клубу по барабану, что не могут заткнуть эту помойку. Или может рассчитывают на бесплатный пиар от этой балаболки.))

      3
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      Рейтинг: +5880

      sochi-2013 > ivany4 1 час назад

      Ты о себе в таком восторженном тоне, что некоторые аж завидуют. Пока одного вижу, но думаю, что еще присоединятся.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5880

      sochi-2013 > ivany4 52 минуты назад

      "На разогреве перед Новым годом - дрочер!!!"(ivany4)
      Клуб твоих поклонников и соратников растет.

      1
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      Рейтинг: +8810

      "supermax" 1 час назад

      Зениту стоило бы заткнуть это чучело

      4
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      ...
      Рейтинг: +18254

      derrik2000 > "supermax" 1 час назад

      Да ладно тебе.
      Раньше Гамула был, потешал своими высказываниями, теперь - полено.
      Фразы у полена, правда, 1-летнего школьника спорт-интерната, но других сейчас, к сожалению, нет.

      2
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      Рейтинг: +8810

      "supermax" > derrik2000 1 час назад

      Гамула хоть веселый дядька....а этот только плачется какой он хороший, но как его не любят бедного

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18254

      derrik2000 > "supermax" 1 час назад

      Гамуал ОСТРИЛ.
      По-южному, по-ростовски острил, имея богатый словарный запас и неиссякаемый оптимизм в месте со злой в меру иронией.
      Мы потешались не над ним, а над тем, ЧТО и, главное, КАК он говорил, одновременно признавая правду в его словах.
      Но что поделаешь: "ТАКИХ СЕЙЧАС НЕ ДЕЛАЮТ"... (((
      Поэтому, "за неимением гербовой, пишем на простой" (с).
      Полено - вся суть нашего чемпионата и его руководителей, к сожалению. (

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      Рейтинг: +12028

      NewLife 1 час назад

      зюба лоботряс с умом дошкольника.

      2
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