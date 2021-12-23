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  • Дзюба: «Когда приехал в «Томь», началось: «О, медвежатник, форточник, прячьте кошельки»

Дзюба: «Когда приехал в «Томь», началось: «О, медвежатник, форточник, прячьте кошельки»

23 декабря 2021, 10:47
38

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как его приняли в «Томи» во время аренды из «Спартака».

«Тут приезжаю и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало – это Дзюба».

Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал», – сказал футболист.

  • В 2009 году Дзюбу обвиняли в краже денег у Владимира Быстрова.
  • Нападающий утверждал, что его подставили.
  • После этого инцидента Артем впервые ушел в аренду в «Томь».

Источник: Ютуб-канал «Больше спорта»
Россия. Премьер-лига Зенит Томь Дзюба Артем
Комментарии (38)
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alp
1640246661
ну дак сам виноват... че он ждал то после скандала со свинововой?
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R_a_i_n
1640248725
Не звезди, заднеприводный. Ты ни какой не свой в Томи был. Там нормальные мужики играют. Голубые нигде не в почете.
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Блямба
1640248935
Бежит язык.. вперёд быстрее головы.. Здесь нужно помолчать. Увы.
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NewLife
1640250370
зюба лоботряс с умом дошкольника.
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"supermax"
1640250825
Зениту стоило бы заткнуть это чучело
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ivany4
1640250903
На разогреве перед Новым годом - дрочер!!! Неужели сбг клубу по барабану, что не могут заткнуть эту помойку. Или может рассчитывают на бесплатный пиар от этой балаболки.))
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momwig_
1640252182
А ты не воруй..
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VVM1964
1640252625
Воспоминания Дзюбы за последние дни навеяли - " Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей, Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, Целовался на кухне с обоими. А наутро я встал, Мне давай сообщать: Что хозяйку ругал, Всех хотел застращать, Будто голым скакал, Будто песни орал, А отец, говорил, У меня генерал. А потом рвал рубаху и бил себя в грудь, Говорил, будто все меня продали, И гостям, говорят, не давал продохнуть - Все донимал их блатными аккордами. А потом кончил пить, Потому что устал, Начал об пол крушить Благородный хрусталь, Лил на стены вино, А кофейный сервиз, Растворивши окно, Взял да выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, Но потом потихоньку оправились, Навалились гурьбой, стали руки вязать, И в конце уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, А кто водку лил в рот, А какой-то танцор Бил ногами в живот, Молодая вдова, Верность мужу храня, (Ведь живем однова) Пожалела меня. И бледнел я на кухне с разбитым лицом, Сделал вид, что пошел на попятную - "Развяжите!" — кричал, — "да и дело с концом!" - Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось - Не опишешь в словах, И откуда взялось Столько силы в руках? Я, как раненный зверь, Напоследок чудил, Выбил окна и дверь, И балкон уронил. Ой, где был я вчера — не найду днем с огнем, Только помню, что стены с обоями… И осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями? Если правда оно, Ну, хотя бы на треть, Остается одно: Только лечь, помереть, Хорошо, что вдова Все смогла пережить, Пожалела меня И взяла к себе жить." ( В.С. Высоцкий ) )))))))))) И этот человек был капитаном сборной , лицом страны .... После всей его трепатни , видео и созданного имиджа - СТЫДНО и " за державу обидно " (((
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sochi-2013
1640252990
Да Быстров и подставил. Это было условие, для его возвращение в Зенит.
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sochi-2013
1640253487
Краснозадые, я с вас балдею! Когда день не упоминают Дзюбу, вы, чтобы форму не терять, себя за жопу кусаете или друг друга?
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