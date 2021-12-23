Дзюба: «Когда приехал в «Томь», началось: «О, медвежатник, форточник, прячьте кошельки»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как его приняли в «Томи» во время аренды из «Спартака».

«Тут приезжаю и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало – это Дзюба».

Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал», – сказал футболист.