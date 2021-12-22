Левандовски, Мбаппе, Канте и Роналду – в символической сборной Европы по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную Европы за 2021-й год.

Лучшим европейским тренером года стал Томас Тухель, возглавляющий «Челси».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

Защитники: Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба – «Ювентус»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»);

Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).