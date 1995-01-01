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    Левандовски, Мбаппе, Канте и Роналду – в символической сборной Европы по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную Европы за 2021-й год.

    Лучшим европейским тренером года стал Томас Тухель, возглавляющий «Челси».

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

    Защитники: Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба – «Ювентус»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»);

    Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: IFFHS

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