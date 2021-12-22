Игроки «Вильярреала» после победы над «Алавесом» надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского

«Вильярреал» после последнего матча в году против «Алавеса» (5:2) провел мини-вечеринку. Футболисты прямо на поле надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского.

Отметил окончание года шампанским и бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

Ближайший матч «Вильярреал» проведет 3 января против «Леванте».

«Вильярреал» идет в Примере 9-м.

Команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.