Игроки «Вильярреала» после победы над «Алавесом» надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского

«Вильярреал» после последнего матча в году против «Алавеса» (5:2) провел мини-вечеринку. Футболисты прямо на поле надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского.
Отметил окончание года шампанским и бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.
- Ближайший матч «Вильярреал» проведет 3 января против «Леванте».
- «Вильярреал» идет в Примере 9-м.
- Команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
«Вильярреал» знает, как создать новогоднее настроениеПарни Унаи Эмери в последнем матче года разнесли «Алавес» (5:2), а после нацепили шапки Санты и отметили победу бокалами шампанского.Сделайте также в конце последнего рабочего дня в этом году pic.twitter.com/7BZT3MbPmd— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 22, 2021