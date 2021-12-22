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    Игроки «Вильярреала» после победы над «Алавесом» надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского

    «Вильярреал» после последнего матча в году против «Алавеса» (5:2) провел мини-вечеринку. Футболисты прямо на поле надели шапки Санта-Клауса и выпили шампанского.

    Отметил окончание года шампанским и бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

    • Ближайший матч «Вильярреал» проведет 3 января против «Леванте».
    • «Вильярреал» идет в Примере 9-м.
    • Команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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