Суарес – после замены в матче с «Севильей»: «Сраный мудак, всегда одно и то же»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес остался недоволен заменой в матче 18-го тура Примеры с «Севильей» (1:2). Главный тренер мадридцев Диего Симеоне поменял уругвайца на 57-й минуте, выпустив Матеуса Кунью.

«Сраный мудак, всегда одно и то же», – зафиксировали камеры слова Суареса, когда он шел к скамейке запасных.