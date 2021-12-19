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    Суарес – после замены в матче с «Севильей»: «Сраный мудак, всегда одно и то же»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес остался недоволен заменой в матче 18-го тура Примеры с «Севильей» (1:2). Главный тренер мадридцев Диего Симеоне поменял уругвайца на 57-й минуте, выпустив Матеуса Кунью.

    «Сраный мудак, всегда одно и то же», – зафиксировали камеры слова Суареса, когда он шел к скамейке запасных.

    • Суарес не забивает на протяжении семи матчей подряд.
    • Это его худшая серия в Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +12448

      Cleaner 20 секунд назад

      Может он это про товарища по команде, который ему пасы не дает. Может и про себя. Ну сказал и сказал, бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      СуперПАВ9 15 минут назад

      Суарес точно псих больной башню сорвало ему нельзя так

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22473

      bset 16 минут назад

      Так это он про себя и про то, что он не забил в очередной раз

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +247

      СуперПАВ9 > bset 15 минут назад

      +100500

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4505

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Прям как Зюба Серёжу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38324

      Project Бабангида 51 минуту назад

      когда зубы затупляются, язык заостряется

      3
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      Рейтинг: +4185

      FENIX-SL 1 час назад

      где тот чувак ненавидящий Семеоне?
      наверное будет рад этой новости)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3168

      Блямба 1 час назад

      Про Семака?)

      1
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      Рейтинг: +5016

      Semenycch 1 час назад

      Этот игрок не только уши откусывать способен, но и ездить по ушам!

      1
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      Рейтинг: +1298

      Manilov 1 час назад

      По-русски говорил, мерзавец? Думал не поймут? ;)

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