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    Тихонов: «Точно не хотел бы тренировать «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов не планирует возглавлять клуб. Он не считает, что справился бы.

    «Команда моей мечты, которую хотел бы тренировать? Не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», – сказал Тихонов.

    • Последним местом работы Тихонова была казахстанская «Астана».
    • За «Спартак» он играл с 1992 по 2000 год.
    • Вместе с командой Тихонов 8 раз выиграл чемпионат России.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +27585

      silver29 28 секунд назад

      Тяжело не тренировать, а пресмыкаться перед федуном и его телками (((( он точно прочно в книге Гиннеса прописался, 16-й тренер при нем ((( вот уж верно всего то надо одного проститута сменить а не койки двигать.

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      Рейтинг: +1037

      Andrew01 40 минут назад

      Значит скоро позовут, в Спартаке всегда так, кто туда не хочет, того и зовут)))

      0
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      Рейтинг: +2888

      Derzkiy1 59 минут назад

      Главная звезда Спартака своего времени

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      Рейтинг: +8584

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тихонов - хороший футболист был.
      Плохой тренер.
      И человек дерьмо !

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      Рейтинг: +3145

      Блямба 1 час назад

      Подъём!!)
      Свежачок про Спартачок!!
      Прогоним сотку коментов!!?))

      1
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      Рейтинг: +166

      Suvorov51 1 час назад

      Да что вы всё зянит. зянит- БОМЖИ

      1
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      Рейтинг: +10383

      alex1951 1 час назад

      Тихон,правильнее было бы продолжить так:
      Пока там куролесит Федун ,нормальному челу - там делать нечего....

      4
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      Рейтинг: +215

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      С Федуном ни кто не уживется))
      Стыдно за зянит продырявленный

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