Тихонов: «Точно не хотел бы тренировать «Спартак»

Тяжело не тренировать, а пресмыкаться перед федуном и его телками (((( он точно прочно в книге Гиннеса прописался, 16-й тренер при нем ((( вот уж верно всего то надо одного проститута сменить а не койки двигать.
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов не планирует возглавлять клуб. Он не считает, что справился бы.
«Команда моей мечты, которую хотел бы тренировать? Не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», – сказал Тихонов.
- Последним местом работы Тихонова была казахстанская «Астана».
- За «Спартак» он играл с 1992 по 2000 год.
- Вместе с командой Тихонов 8 раз выиграл чемпионат России.
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