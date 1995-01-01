Тихонов: «Точно не хотел бы тренировать «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов не планирует возглавлять клуб. Он не считает, что справился бы.

«Команда моей мечты, которую хотел бы тренировать? Не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», – сказал Тихонов.

Последним местом работы Тихонова была казахстанская «Астана».

За «Спартак» он играл с 1992 по 2000 год.

Вместе с командой Тихонов 8 раз выиграл чемпионат России.

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