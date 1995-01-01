Агент Гедеса – о «Краснодаре»: «Будет сложно осуществить переход Роджера в российский клуб»

Сезар Боттега, агент нападающего «Коринтианса» Роджера Гедеса, отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к его клиенту.

«Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Гедеса в российский клуб будет сложно», – сказал агент.