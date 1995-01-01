Агент Гедеса – о «Краснодаре»: «Будет сложно осуществить переход Роджера в российский клуб»

Ну да, пока рубли из Краснодара привезут, пока на песо поменяю, пока переводчика найдут на бразильский, QR-коды всякие на таможне... В общем нереально...
Сезар Боттега, агент нападающего «Коринтианса» Роджера Гедеса, отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к его клиенту.
«Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Гедеса в российский клуб будет сложно», – сказал агент.
- Рыночная стоимость бразильца – 7,5 миллиона евро.
- Гедес выступает за «Коринтианс» с августа 2021 года.
- В его активе 7 голов и 2 ассиста в 19 матчах.