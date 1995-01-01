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    Агент Гедеса – о «Краснодаре»: «Будет сложно осуществить переход Роджера в российский клуб»

    Сезар Боттега, агент нападающего «Коринтианса» Роджера Гедеса, отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к его клиенту.

    «Никаких контактов с «Краснодаром» не было. «Коринтиансу» сложно продавать игроков в Россию. Осуществить переход Гедеса в российский клуб будет сложно», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость бразильца – 7,5 миллиона евро.
    • Гедес выступает за «Коринтианс» с августа 2021 года.
    • В его активе 7 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +749

      КрымForever 1 час назад

      Ну да, пока рубли из Краснодара привезут, пока на песо поменяю, пока переводчика найдут на бразильский, QR-коды всякие на таможне... В общем нереально...

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