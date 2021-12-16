Матч «Реал» – «Кадис» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в мадридском клубе

Игра 18-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Кадисом» пройдет, как и планировалось, в воскресенье, 19 декабря.
Примера отказала в переносе матча из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе.
По правилам лиги, количество заболевших в «Реале» (семь человек, включая одного тренера) недостаточно для отмены встречи.
- «Реал» примет «Кадис» в воскресенье в 23:00 мск.
- Коронавирусом заразились Лука Модрич, Марсело, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Андрей Лунин, Родриго и Давиде Анчелотти.
Источник: AS