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    ЦСКА не согласовал с МВД матч с «Арсеналом». Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей

    КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Столичный клуб не согласовал с МВД акт о проведении игры.

    «ЦСКА за нарушение регламента оштрафован на 100 тысяч рублей. Не было согласования с правоохранительным органами акта о проведении матча с «Арсеналом».

    На плане мероприятий по проведению соревнований не было согласования с МВД. Это регламентная норма, акт должен быть обязательно согласован», – сказал глава КДК Григорьянц.

    • ЦСКА победил «Арсенал» со счетом 2:0.
    • МВД лоббировало перенос игры из-за запланированной акции фанатов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1651

      Dr.Metal 12 минут назад

      А чего тут согласовывать если матч без зрителей был? Думаю руководство ЦСКА целенаправленно этого не сделало из за своих болельщиков

      0
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      Рейтинг: +779

      ARSteven89 1 час назад

      А ещё остались регламенты, которые НЕ нужно согласовывать с МВД?!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23427

      vladimir-7 2 часа назад

      Основные задачи КДК: тайно следить кто "ухает", что клуб забыл сделать и как можно больше содрать денег с клубов в свою пользу.

      2
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      Рейтинг: +4426

      R_a_i_n > vladimir-7 2 часа назад

      Цука, мне нравятся твои комменты за последнюю неделю. Я так понял ты аккаунт у предыдущего владельца угнал?? Тот вечно ересь какую-то писал.

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