ЦСКА не согласовал с МВД матч с «Арсеналом». Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей

А чего тут согласовывать если матч без зрителей был? Думаю руководство ЦСКА целенаправленно этого не сделало из за своих болельщиков
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Столичный клуб не согласовал с МВД акт о проведении игры.
«ЦСКА за нарушение регламента оштрафован на 100 тысяч рублей. Не было согласования с правоохранительным органами акта о проведении матча с «Арсеналом».
На плане мероприятий по проведению соревнований не было согласования с МВД. Это регламентная норма, акт должен быть обязательно согласован», – сказал глава КДК Григорьянц.
- ЦСКА победил «Арсенал» со счетом 2:0.
- МВД лоббировало перенос игры из-за запланированной акции фанатов.