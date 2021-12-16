ЦСКА не согласовал с МВД матч с «Арсеналом». Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом». Столичный клуб не согласовал с МВД акт о проведении игры.

«ЦСКА за нарушение регламента оштрафован на 100 тысяч рублей. Не было согласования с правоохранительным органами акта о проведении матча с «Арсеналом».

На плане мероприятий по проведению соревнований не было согласования с МВД. Это регламентная норма, акт должен быть обязательно согласован», – сказал глава КДК Григорьянц.