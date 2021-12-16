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    Ротенберг: «Завершение карьеры не рассматриваю. Готовлюсь вновь выйти на поле»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о том, что собирается провести прощальный матч за московский клуб весной 2022 года.

    «Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба.

    В любом случае, я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле. Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», – сказал Ротенберг.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
    • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +26535

      пьяныйхоровод 58 минут назад

      Это разные люди или он за два часа принял диаметрально-противоположное решение ?

      0
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      Рейтинг: +8866

      Alekxei Z. 1 час назад

      Легенда !

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