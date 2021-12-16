Ротенберг: «Завершение карьеры не рассматриваю. Готовлюсь вновь выйти на поле»

Это разные люди или он за два часа принял диаметрально-противоположное решение ?
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о том, что собирается провести прощальный матч за московский клуб весной 2022 года.
«Меньше всего я сейчас думаю о прощальном матче, у меня нет такой цели. Мой контракт с «Локомотивом» действует до 31 декабря. Я жду решения тренерского штаба и руководства клуба.
В любом случае, я продолжаю тренироваться и готовиться, чтобы вновь выйти на поле. Повторюсь, завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», – сказал Ротенберг.
- Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
- В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
- Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.