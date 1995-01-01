«Барселона» и «Интер» могут обменять Санчеса на Люка де Йонга

был бы адекватным обменом...если и произойдет, то скорее без всяких доплат и каждая команда получить "своего" игрока...
«Барселона» рассматривает вариант с возвращением нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.
Каталонский клуб может вернуть 32-летнего футболиста в обмен на Люка де Йонга, который интересен миланцам.
Сделка состоится, если ее одобрит главный тренер «Барсы» Хави.
- Рыночная стоимость Санчеса – 5 миллионов евро, де Йонга – 7,5 миллиона.
- Чилиец выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год.
- Права на голландца принадлежат «Севилье».