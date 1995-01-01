«Барселона» и «Интер» могут обменять Санчеса на Люка де Йонга

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.

Каталонский клуб может вернуть 32-летнего футболиста в обмен на Люка де Йонга, который интересен миланцам.

Сделка состоится, если ее одобрит главный тренер «Барсы» Хави.