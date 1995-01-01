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    «Барселона» и «Интер» могут обменять Санчеса на Люка де Йонга

    «Барселона» рассматривает вариант с возвращением нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.

    Каталонский клуб может вернуть 32-летнего футболиста в обмен на Люка де Йонга, который интересен миланцам.

    Сделка состоится, если ее одобрит главный тренер «Барсы» Хави.

    • Рыночная стоимость Санчеса – 5 миллионов евро, де Йонга – 7,5 миллиона.
    • Чилиец выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год.
    • Права на голландца принадлежат «Севилье».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      Tempos 3 часа назад

      был бы адекватным обменом...если и произойдет, то скорее без всяких доплат и каждая команда получить "своего" игрока...

      0
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      Рейтинг: +724

      OBOLEV 3 часа назад

      Смущает только меня , что Люк сын Севильи?)

      0
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