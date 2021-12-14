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    Михаил Кержаков: «Было прям неприятно наблюдать за происходившим в «Спартаке» в начале сезона. Ток-шоу»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков недоволен ситуацией вокруг «Спартака» в начале сезона. Тогда жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова через телеграм транслировала внутреннюю жизнь команды.

    – Я помню твои слова про то, что лиге нужен сильный «Спартак».

    – И мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона.

    – Ты имеешь в виду телеграм Заремы Салиховой?

    – Сам телеграм я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно.

    – Потому что ты сексист?

    – Я не сексист, просто всe это превратилось в ток-шоу. Я не представляю, что чувствовали ветераны «Спартака» и болельщики.

    • Салихова впоследствии перестала вести телеграм.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • «Зенит» лидирует.

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    Источник: «Фонтанка»

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