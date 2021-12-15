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  • Михаил Кержаков: «Было прям неприятно наблюдать за происходившим в «Спартаке» в начале сезона. Ток-шоу»

Михаил Кержаков: «Было прям неприятно наблюдать за происходившим в «Спартаке» в начале сезона. Ток-шоу»

15 декабря 2021, 16:13
17

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков недоволен ситуацией вокруг «Спартака» в начале сезона. Тогда жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова через телеграм транслировала внутреннюю жизнь команды.

– Я помню твои слова про то, что лиге нужен сильный «Спартак».

– И мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона.

– Ты имеешь в виду телеграм Заремы Салиховой?

– Сам телеграм я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно.

– Потому что ты сексист?

– Я не сексист, просто всe это превратилось в ток-шоу. Я не представляю, что чувствовали ветераны «Спартака» и болельщики.

  • Салихова впоследствии перестала вести телеграм.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • «Зенит» лидирует.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nik55
1639576224
какое твое дело----следи за своими бомжами
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КСин
1639580766
ты за свою жопу волнуйся, скоро тебя попрут на вольные хлеба.
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мы_не_рабы
1639581635
Вообще-то прежде чем рассуждать о чём-то, нужно хотя бы знать материал. А если не читал телеграмм канал, то что тогда говоришь с чьих-то слов? Или это семейное?
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ySS
1639582183
Михаил - адекватный парень.
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Форвард 79
1639588458
Согласен! От этого покайфу было только неадекватам
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portero
1639595965
Миша мне неприятно когда ты тупишь в воротах, особенно в ЛЧ... не мальчик уже.
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paracetamol
1639600827
Миша, не лезь в свинарник, обгадишься!
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ААМ
1639601472
Он прав, хотя вратарь посредственный
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AZ
1639633207
Ну не знаю что там в спартаке было, но Рубин например очень здорово освещает на ютубе футбольную жизнь своей команды во главе со Слуцким!
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Hektor 84
1639660837
А тебе какое дело до того что творилось в Спартаке? Чеши на помойку дырявый!
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