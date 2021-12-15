Михаил Кержаков: «Было прям неприятно наблюдать за происходившим в «Спартаке» в начале сезона. Ток-шоу»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков недоволен ситуацией вокруг «Спартака» в начале сезона. Тогда жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова через телеграм транслировала внутреннюю жизнь команды.

– Я помню твои слова про то, что лиге нужен сильный «Спартак».

– И мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона.

– Ты имеешь в виду телеграм Заремы Салиховой?

– Сам телеграм я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно.

– Потому что ты сексист?

– Я не сексист, просто всe это превратилось в ток-шоу. Я не представляю, что чувствовали ветераны «Спартака» и болельщики.