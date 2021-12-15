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  • Джикия: «1:7 с «Зенитом» – позор, через это надо пройти. У меня и 0:7 с «Ливерпулем» было»

Джикия: «1:7 с «Зенитом» – позор, через это надо пройти. У меня и 0:7 с «Ливерпулем» было»

15 декабря 2021, 00:27
21

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал позором поражение от «Зенита» со счетом 1:7 в в 12-м туре РПЛ.

«По теме юбилейного года у «Спартака» никакой накачки не было. Все прекрасно понимали, что есть столетие клуба и что в это столетие было бы хорошо завоевать максимальные места.

«Спартак» в этом сезоне хочет стабилизировать игру и набирать очки, чтобы как можно выше подняться в этом розыгрыше.

Такие победы, как с «Наполи», сглаживают немного ситуацию. Но в чемпионате России нужно с таким же рвением и с такой же отдачей биться, стараться, но почему-то так происходит.

Было такое, что мы собирались вместе с командой, потому что есть много неравнодушных ребят. Никаких обвинений, просто был разговор, нужно было объяснить ребятам, что только мы можем изменить ситуацию. Никаких переходов на личности не было. Эта встреча как минимум сблизила нас.

Уместно ли слово позор по отношению к матчу «Зенит» – «Спартак» (7:1)? Да. Через это надо пройти. К сожалению, у меня в «Спартаке» было и 0:7 с «Ливерпулем», но надо двигаться вперед», – сказал Джикия.

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
  • «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ливерпуль Джикия Георгий
Комментарии (21)
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житель СПб
1639518322
Я все мели на реке знаю! Ба-бах! Вот - первая!
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Валерий2705
1639519942
Вперёд по мнению джики, это в сторону дна таблицы))
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нейтральныйкакникто
1639529380
Испытать позор -страшно только в первый раз. 1-7 после 0-7- это и не так уж и позорно и страшно, да Джикия? О каких собраниях можно говорить после таких результатов? Только пуля в лоб, ну или, приход к работодателю с заявлением о многократном снижении зарплаты.Если есть МНОГО НЕРАВНОДУШНЫХ РЕБЯТ , то значит имеются и равнодушные........ Да Джикия? Лично по мне , так после таких результатов , вы вообще должны засунуть свои языки в одно место , и не вылазить с тренировок.....
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gor77
1639544094
Бомбардир. Сколько ж можно из интервью отрывки выкладывать??????((((((( Сделайте стенограмму или полную ссылку. Ваши - Источник: «Матч ТВ» - мало кто читает-смотрит. Здесь полное интервью: https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI1456249_clip_Vse_na_Match_Dzhikija__o_matche_s_Khorvatijej_Cherchesove_Karpine_premii_Dzhentlmen_goda_i_blagotvoritelnosti
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alefreddy
1639550802
и таких позорный матчей еще много будет без усиления состава и прохладной игрой средних по уровню игроков.Одна надежда на удачу
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хряк СМ
1639551837
В этом сезоне все силы оставить на ЛЕ, в РПЛ важнее травмы не получить, сезон уже не спасти.
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zlobny_zenitos
1639552264
А я бы не говорил, что сезон уже не спасти. Таблица от 10 места до 2 места всего 13 очков...все очень плотно, а еще 12 туров (потенциально 36 очков). Сейчас перерыв и кто знает, какие команды как из него выйдут. Поэтому самое интересное еще впереди)))
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zlobny_zenitos
1639552366
Позор...тоже не согласен. У всех бывают матчи провальные, на то он и футбол. Вот Федуновская чехарда с тренерами опять...вот это реально может испортить сезон...
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alp
1639564140
тенденция, однако.. осталось еще в сборной 7-ку отхватить и, можно завершать карьеру
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САДЫЧОК
1639584919
Джикия - ты вообще не футболист ! Надеюсь . новый тренер уберёт тебя . Понимаю , что не сразу.
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