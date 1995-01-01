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    Джикия: «1:7 с «Зенитом» – позор, через это надо пройти. У меня и 0:7 с «Ливерпулем» было»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал позором поражение от «Зенита» со счетом 1:7 в в 12-м туре РПЛ.

    «По теме юбилейного года у «Спартака» никакой накачки не было. Все прекрасно понимали, что есть столетие клуба и что в это столетие было бы хорошо завоевать максимальные места.

    «Спартак» в этом сезоне хочет стабилизировать игру и набирать очки, чтобы как можно выше подняться в этом розыгрыше.

    Такие победы, как с «Наполи», сглаживают немного ситуацию. Но в чемпионате России нужно с таким же рвением и с такой же отдачей биться, стараться, но почему-то так происходит.

    Было такое, что мы собирались вместе с командой, потому что есть много неравнодушных ребят. Никаких обвинений, просто был разговор, нужно было объяснить ребятам, что только мы можем изменить ситуацию. Никаких переходов на личности не было. Эта встреча как минимум сблизила нас.

    Уместно ли слово позор по отношению к матчу «Зенит» – «Спартак» (7:1)? Да. Через это надо пройти. К сожалению, у меня в «Спартаке» было и 0:7 с «Ливерпулем», но надо двигаться вперед», – сказал Джикия.

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2657

      Валерий2705 48 минут назад

      Вперёд по мнению джики, это в сторону дна таблицы))

      0
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      Рейтинг: +13309

      житель СПб 1 час назад

      Я все мели на реке знаю! Ба-бах! Вот - первая!

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      Рейтинг: +10

      gfdge44 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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