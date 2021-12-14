Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Карасев: «Все арбитры мечтают о финале ЛЧ, но моя цель – чемпионат мира в Катаре»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал о целях в судейской карьере.

    – К какой цели вы сейчас стремитесь?

    – Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал. И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА. Теперь наша цель – чемпионат мира в Катаре. Сейчас идет отбор судей на турнир, и я мечтаю на него попасть.

    Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше игр.

    – Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге хотите отсудить?

    – Все арбитры стремятся к назначению на финал Лиги чемпионов и мечтают об этом. При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств все возможно. Но пока думаю больше о чемпионате мира.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.

    Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92120
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68291
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru