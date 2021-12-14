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  • Карасев: «Все арбитры мечтают о финале ЛЧ, но моя цель – чемпионат мира в Катаре»

Карасев: «Все арбитры мечтают о финале ЛЧ, но моя цель – чемпионат мира в Катаре»

14 декабря 2021, 13:00
2

Арбитр Сергей Карасев рассказал о целях в судейской карьере.

– К какой цели вы сейчас стремитесь?

– Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал. И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА. Теперь наша цель – чемпионат мира в Катаре. Сейчас идет отбор судей на турнир, и я мечтаю на него попасть.

Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше игр.

– Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге хотите отсудить?

– Все арбитры стремятся к назначению на финал Лиги чемпионов и мечтают об этом. При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств все возможно. Но пока думаю больше о чемпионате мира.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
  • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
  • Летом он отработал матч за Суперкубок УЕФА.

Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Карасев Сергей
Комментарии (2)
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portero
1639505055
Правильно, ЧМ реже денег можно больше заработать, на ЛЧ зарплаты меньше...
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zigbert
1639555669
Максималист. Но было бы неплохо увидеть российского судью на ЧМ-2022.
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