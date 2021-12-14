Джикия: «Оценка «Спартака» за выступление в РПЛ? Двойка»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения от «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

– Счет крупный, но совершенно не по игре. Согласны ли вы с такой трактовкой?

– Возможно не по игре. Потому что при счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть все наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

– Огромное количество угловых, команде не удалось ни один из них реализовать. Что не получилось?

– Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось. Были хорошие розыгрыши и в первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением, не попали. Во втором тайме тоже были хорошие. Но, повторюсь, что в футболе так бывает.

Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России? Двойку.

– Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России?

– Понимания нет. Хочется в этом спокойно разобраться, на то будет время.

– Руй Витория назвал качество игры потрясающим, при этом счет 0:3.

– Мы проиграли 0:3, тяжело что-то говорить, потому что результат сегодня был самым важным, уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня самое главное было не содержание, а результат, чего мы не добились сегодня.

– До «Зенита» далеко. Можно говорить, что нет смысла ставить задачи на весну на чемпионство?

– Я громких слов говорить не буду, потому что наша сегодняшняя задача в чемпионате России – стабилизировать нашу игру и набирать очки. А что будет и на каком месте мы будем, я не раз говорил, что все подсчеты мы будем делать после заключительного тура.

– Вы сказали, что есть время проанализировать во время зимней паузы, но одной из причин является разная мотивация команды на внутренние игры и на игры в Европе, которые более привлекательные, потому что их смотрит вся Европа.

– Я думаю, что если кого-то отдельно спрашивать, то, возможно, разный настрой, но что касается меня лично и что я вижу в команде, у нас нет деления. Понятно, что есть короткий промежуток времени в Лиги Европы, где одна-две игры очень важны, а есть дистанция, где 30 туров. Понятное дело, что есть травмы, настроение, моменты после ЛЕ по эмоциям и настрою.

Все имеет значение, но почему так происходит и такой дисбаланс в Европе и в чемпионате России, на это сложно ответить. Время будет проанализировать это. Надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос и с первой игры с ЦСКА получится исправить ситуацию, подняться как можно выше в чемпионате России.

– Анзор Кавазашвили говорил, что вы должны пойти к руководству и отстоять Руя Виторию. Как вы смотрите на такие призывы, что команда должна защитить тренера?

– Я прочитал это сегодня утром. Я с ним в хороших отношениях и завтра с удовольствием с ним созвонюсь и мы обсудим, что он считает, возьму у него совет.

– Я правильно понимаю, что для вас ходить и отстаивать тренера неприемлемо для действующего футболиста?

– Я считаю, что в любом случае моя главная задача будет на поле. Моя задача выходить на поле и играть в футбол, а что будет дальше и что будет в команде, мы обязательно сядем и решим.