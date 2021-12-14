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Джикия: «Оценка «Спартака» за выступление в РПЛ? Двойка»

14 декабря 2021, 00:21
14

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения от «Сочи» в 18-м туре РПЛ.

– Счет крупный, но совершенно не по игре. Согласны ли вы с такой трактовкой?

– Возможно не по игре. Потому что при счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть все наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

– Огромное количество угловых, команде не удалось ни один из них реализовать. Что не получилось?

– Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось. Были хорошие розыгрыши и в первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением, не попали. Во втором тайме тоже были хорошие. Но, повторюсь, что в футболе так бывает.

Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России? Двойку.

– Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России?

– Понимания нет. Хочется в этом спокойно разобраться, на то будет время.

– Руй Витория назвал качество игры потрясающим, при этом счет 0:3.

– Мы проиграли 0:3, тяжело что-то говорить, потому что результат сегодня был самым важным, уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня самое главное было не содержание, а результат, чего мы не добились сегодня.

– До «Зенита» далеко. Можно говорить, что нет смысла ставить задачи на весну на чемпионство?

– Я громких слов говорить не буду, потому что наша сегодняшняя задача в чемпионате России – стабилизировать нашу игру и набирать очки. А что будет и на каком месте мы будем, я не раз говорил, что все подсчеты мы будем делать после заключительного тура.

– Вы сказали, что есть время проанализировать во время зимней паузы, но одной из причин является разная мотивация команды на внутренние игры и на игры в Европе, которые более привлекательные, потому что их смотрит вся Европа.

– Я думаю, что если кого-то отдельно спрашивать, то, возможно, разный настрой, но что касается меня лично и что я вижу в команде, у нас нет деления. Понятно, что есть короткий промежуток времени в Лиги Европы, где одна-две игры очень важны, а есть дистанция, где 30 туров. Понятное дело, что есть травмы, настроение, моменты после ЛЕ по эмоциям и настрою.

Все имеет значение, но почему так происходит и такой дисбаланс в Европе и в чемпионате России, на это сложно ответить. Время будет проанализировать это. Надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос и с первой игры с ЦСКА получится исправить ситуацию, подняться как можно выше в чемпионате России.

– Анзор Кавазашвили говорил, что вы должны пойти к руководству и отстоять Руя Виторию. Как вы смотрите на такие призывы, что команда должна защитить тренера?

– Я прочитал это сегодня утром. Я с ним в хороших отношениях и завтра с удовольствием с ним созвонюсь и мы обсудим, что он считает, возьму у него совет.

– Я правильно понимаю, что для вас ходить и отстаивать тренера неприемлемо для действующего футболиста?

– Я считаю, что в любом случае моя главная задача будет на поле. Моя задача выходить на поле и играть в футбол, а что будет дальше и что будет в команде, мы обязательно сядем и решим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1639431416
Защита хумно, п-з еще хуже, нападение беззубое, в игре бардак и никакого порядка - вот что должен был сказать Джикия.
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Ageorgov
1639449936
Да не... 3 - можно поставить.
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АртурZaСМ
1639455654
Результат матча с Сочи это чисто так, чтобы ни у кого не осталось иллюзий по поводу дальнейшей работы Витории
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САДЫЧОК
1639458644
Часть зарплаты..НА СТОЛ !
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Hektor 84
1639466541
Это работа главного тренера двойка. Хотя с тем составом что он работал тройку смело можно ставить. А вот твоя игра единица. И то это много!
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Валерий2705
1639466726
Это про вот таких "лидеров" сраптака писали выше? Ска соплежуй, я позвоню обсудим, возьму совет, и что после этого мнение поменяешь? Надо либо сразу идти, либо говорить, что не считаешь нужным защищать такого тренера, сядем и решим, что ты там решаешь то, клоун.
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vladimir-7
1639467355
Джикия, ты слепой что ли? Двойка занята Динамо, ваша девятка и то, пока, и если бы Рубин с Ростовом не профукали по их последним двух играм, то ваша оценка – 11.
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piligrim1986
1639468316
в минусах вы в лютых
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yaran56
1639471125
Можно посочувствовать только Виктория и Джикию остальных нисколько, не в той команде они находятся, но это их дело. Ну и как говорится поделом.
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alefreddy
1639473601
состав слабый оценка в чемпионате единица так как в ЛЕ другая команда
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