Кержаков – об 1:1 с «Динамо»: «После первого тайма ничья казалась худшим результатом»

дохлые у нас футболисты все таки.. наверное, курят много... игры через 2 дня на 3-й вполне себе подъемный график... но не для наших.. поэтому, и не играют наши за бугром
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
— С учетом всех обстоятельств, ничья — не худший итоговый исход?
— После первого тайма ничья казалась худшим результатом. После второго — не самым плохим. Досадные травмы игроков на поле — об этом уже сказал.
Артeма Дзюбу и Сердара Азмуна потеряли из-за повреждений еще раньше. Плюс тремя днями ранее была игра с «Челси», в которой мы выложились по полной и подарили праздник болельщикам. Это тоже внесло свои коррективы.
Усталость, в том числе мышечная, у ребят была. Это говорит о том, что мы всех себя отдали в игре с лондонцами. И накопительный эффект усталости присутствовал.
— Насколько в такой ситуации важно было уйти на зимний перерыв лидерами чемпионата?
— Безусловно, архиважно! С другой стороны, перерыв, сборы — надеюсь, мы не будем долго после них раскачиваться, как это бывало. А небольшой разрыв в очках не будет нас расхолаживать, и мы во всеоружии подойдем к первому матчу весенней части.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.