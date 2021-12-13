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    Кержаков – об 1:1 с «Динамо»: «После первого тайма ничья казалась худшим результатом»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

    — С учетом всех обстоятельств, ничья — не худший итоговый исход?

    — После первого тайма ничья казалась худшим результатом. После второго — не самым плохим. Досадные травмы игроков на поле — об этом уже сказал.

    Артeма Дзюбу и Сердара Азмуна потеряли из-за повреждений еще раньше. Плюс тремя днями ранее была игра с «Челси», в которой мы выложились по полной и подарили праздник болельщикам. Это тоже внесло свои коррективы.

    Усталость, в том числе мышечная, у ребят была. Это говорит о том, что мы всех себя отдали в игре с лондонцами. И накопительный эффект усталости присутствовал.

    — Насколько в такой ситуации важно было уйти на зимний перерыв лидерами чемпионата?

    — Безусловно, архиважно! С другой стороны, перерыв, сборы — надеюсь, мы не будем долго после них раскачиваться, как это бывало. А небольшой разрыв в очках не будет нас расхолаживать, и мы во всеоружии подойдем к первому матчу весенней части.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9735

      alp 44 минуты назад

      дохлые у нас футболисты все таки.. наверное, курят много... игры через 2 дня на 3-й вполне себе подъемный график... но не для наших.. поэтому, и не играют наши за бугром

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      Рейтинг: +177

      Slavan62 1 час назад

      Надо искать напа вместо Азмуна и воротчика. Один Кержаков - опасно

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