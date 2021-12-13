Кержаков – об 1:1 с «Динамо»: «После первого тайма ничья казалась худшим результатом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

— С учетом всех обстоятельств, ничья — не худший итоговый исход?

— После первого тайма ничья казалась худшим результатом. После второго — не самым плохим. Досадные травмы игроков на поле — об этом уже сказал.

Артeма Дзюбу и Сердара Азмуна потеряли из-за повреждений еще раньше. Плюс тремя днями ранее была игра с «Челси», в которой мы выложились по полной и подарили праздник болельщикам. Это тоже внесло свои коррективы.

Усталость, в том числе мышечная, у ребят была. Это говорит о том, что мы всех себя отдали в игре с лондонцами. И накопительный эффект усталости присутствовал.

— Насколько в такой ситуации важно было уйти на зимний перерыв лидерами чемпионата?

— Безусловно, архиважно! С другой стороны, перерыв, сборы — надеюсь, мы не будем долго после них раскачиваться, как это бывало. А небольшой разрыв в очках не будет нас расхолаживать, и мы во всеоружии подойдем к первому матчу весенней части.