Агент Пиняева – об интересе «Локомотива» и «Зенита»: «Реального предложения нет, переговоры ни с кем не ведутся»

Паша, если реальных предложений нет, то кто гонит пургу об интересе? Ответ-Паша и гонит!
Павел Андреев, агент нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, отреагировал на новость о желании «Зенита» и «Локомотива» заполучить его клиента.
«По Пиняеву реальных предложений нет. Переговоры ни с кем не ведутся. Летом интерес был, сейчас нет. Реального предложения нет», – сказал агент.
- В июле «Крылья» купили 17-летнего форварда у «Чертаново».
- Он провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость Пиняева – 800 тысяч евро.