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    Агент Пиняева – об интересе «Локомотива» и «Зенита»: «Реального предложения нет, переговоры ни с кем не ведутся»

    Павел Андреев, агент нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, отреагировал на новость о желании «Зенита» и «Локомотива» заполучить его клиента.

    «По Пиняеву реальных предложений нет. Переговоры ни с кем не ведутся. Летом интерес был, сейчас нет. Реального предложения нет», – сказал агент.

    • В июле «Крылья» купили 17-летнего форварда у «Чертаново».
    • Он провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость Пиняева – 800 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13205

      ilichkadr 25 минут назад

      Паша, если реальных предложений нет, то кто гонит пургу об интересе? Ответ-Паша и гонит!

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