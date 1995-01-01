Агент Пиняева – об интересе «Локомотива» и «Зенита»: «Реального предложения нет, переговоры ни с кем не ведутся»

Павел Андреев, агент нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, отреагировал на новость о желании «Зенита» и «Локомотива» заполучить его клиента.

«По Пиняеву реальных предложений нет. Переговоры ни с кем не ведутся. Летом интерес был, сейчас нет. Реального предложения нет», – сказал агент.