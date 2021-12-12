«РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» ведут переговоры по Пиняеву

Зениту с Локомотивом, да и остальным тоже, оставить бы парня в покое еще хотя бы года на 2-3. Он сейчас растет как игрок, тренер у него человек грамотный, игровую практику имеет в каждом матче. Что ждет его в "Локо"? Периодические выходы на замену. В "Зените"? Запас и в лучшем случае матчи в "Зените-2". Оставьте его пока в "Крыльях"! Хотите молодежь? Выращивайте свою.
«Зенит» и «Локомотив» планируют подписать 17-летнего форварда «Крыльев Советов» Сергея Пинева. Они уже вступили в переговоры с самарцами.
Сумма отступных за Пиняева – 2,4 миллиона евро.
- Пиняев накануне забил 1-й гол в РПЛ.
- Контракт игрока с «Крыльями Советов» действует до 2024 года.
- Пиняев – воспитанник «Чертаново», также проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».