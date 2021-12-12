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    «РБ-Спорт»: «Зенит» и «Локомотив» ведут переговоры по Пиняеву

    «Зенит» и «Локомотив» планируют подписать 17-летнего форварда «Крыльев Советов» Сергея Пинева. Они уже вступили в переговоры с самарцами.

    Сумма отступных за Пиняева – 2,4 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    12.12.2021 22:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +201

      Nevskij 2 часа назад

      Зениту с Локомотивом, да и остальным тоже, оставить бы парня в покое еще хотя бы года на 2-3. Он сейчас растет как игрок, тренер у него человек грамотный, игровую практику имеет в каждом матче. Что ждет его в "Локо"? Периодические выходы на замену. В "Зените"? Запас и в лучшем случае матчи в "Зените-2". Оставьте его пока в "Крыльях"! Хотите молодежь? Выращивайте свою.

      0
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      Рейтинг: +119

      Фёдор Горюнов 9 часов назад

      Бабло Загубит Его...

      0
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      Рейтинг: +22024

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Пиняев сейчас в надёжных руках - руках И.Осинькина, который грамотно развивает игрока, и если сломать ситуацию баблом, то Пиняева мы скоро забудем. Семак что-ли раскроет его способности до конца? Или Гисдоль?

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      Рейтинг: +340

      чаппай 10 часов назад

      Они могут купить права на него, но его нужно в крыльях оставлять играть. Там правильный футбол и тренер, там он будет развиваться

      2
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      Рейтинг: +3708

      Snek 10 часов назад

      Ну вот мы скоро и просрём нашего молодого талантливого Пиняева.

      1
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      Рейтинг: +18065

      derrik2000 12 часов назад

      Что один, что другой: если купят - загубят игроцкий талант. ((

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      Рейтинг: +900

      Федорыч-НН > derrik2000 10 часов назад

      Согласен. Одни сгноят на скамейке, у других деградирует

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      Рейтинг: +243

      SpartakMoskwa > derrik2000 8 часов назад

      Любой клуб из первой пятерки если его купит то загубит Пиняева!!А не только Локо и Зенит

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