Примера. «Барселона» не смогла победить «Осасуну», несмотря на голы двух 19-летних игроков

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе каталонцев голы забили 19-летние Нико Гонсалес и Абде.

«Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков.

Испания. Примера. 17-й тур

Осасуна – Барселона – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Нико, 12; 1:1 – Гарсия, 14; 1:2 – Абде, 49; 2:2 – Авила, 86.

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