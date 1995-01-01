Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Примера. «Барселона» не смогла победить «Осасуну», несмотря на голы двух 19-летних игроков

    «Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании – 2:2. В составе каталонцев голы забили 19-летние Нико Гонсалес и Абде.

    «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков.

    Испания. Примера. 17-й тур

    Осасуна – Барселона – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нико, 12; 1:1 – Гарсия, 14; 1:2 – Абде, 49; 2:2 – Авила, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:07
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22389

      bset 1 час назад

      Было бы интересно, чтобы в стыках ЛЕ Зенит попал на Барселону) Есть шанс занести себе в актив громкую победу над ослабевшей Барселоной)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1700

      serglider > bset 14 минут назад

      Ха-ха... "Ослабленная" Барса... Сильно сказано! Только если сравнивать игроков по позициям, Спартак практически везде уступает Барсе! В той же группе ЛЧ Барса осеклась только с немцами и португальцами, пройдя украинцев... У кого из них выиграл бы Спартач? С Баварией так вообще без шансов, с португальцами вспомните как они играли в квалификации ЛЧ? А у Хаве еще есть почти три месяца и стопудово он достигнет определенного прогресса в игре Барсы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22389

      bset 2 часа назад

      Повезло Барселоне, что набрали очко. В этой игре фаворитом была Осасуна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      СуперПАВ9 2 часа назад

      О каком таком возражение говорилось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13114

      Skull_Boy 2 часа назад

      «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 24 очка. Отставание от лидирующего «Реала» – 15 очков - нахрена это писать каждый раз, если и так понятно, что сезон провален и можно писаться от счастья, если хоть 4е место займут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3142

      CSKA57 > Skull_Boy 2 часа назад

      Скорее всего в еврокубки в этом сезоне они не попадут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      СуперПАВ9 > CSKA57 2 часа назад

      Надеюсь

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92037
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru